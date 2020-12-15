馬光中醫打破傳統刻板印象　藏書閣新面貌台南開幕

創立30年的中醫龍頭「馬光醫療網」近年在台灣及海外市場積極佈局，第16家分院「崇學院」12日盛大開幕，地點就位在台南市東區崇學路上，2層樓高的落地書牆，再加上天井貫穿而上，明亮的燈光及親切的服務人員、候診區兩側書牆和AR科技多媒體區，讓等候的患者可以透過這些設備達到互動的效果，同時顛覆了一般消費者對於中醫診所的刻版印象；院內配置全智能掛號機以及貼心的兒童閱讀區，站在病患的角度思考，可以感受到馬光的用心。

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馬光醫療網執行長黃福祥表示，馬光崇學院耗時2年不計成本打造出最舒適的就醫環境，以時尚、舒適、文青風格吸引更多年輕人，傳統中醫都在這幾年有了很大的改變，讓原本只看西醫的族群，也逐漸轉向中醫看診，不難發現，大家對傳統中醫的印象已經大大改觀，接受度也越來越高。



根據衛生福利部統計處資料，截至2018年底，全台醫療院所2萬2816家，中醫院所約占整體醫療院所僅17.19％，黃福祥說，中醫的利用率長年以來一直無法提升，如果利用率要提升讓年輕的社會大眾可以廣為接受，從建築的外觀、服務品質的提升、空間的設計、醫師和護理師的在職教育，都需要跟傳統的作法有所區隔，就因為有了這些創新想法，馬光的看診人數是逐年增加。



▲馬光醫療網執行長黃福祥表示，馬光崇學院耗時2年不計成本打造出最舒適的就醫環境，以時尚、舒適、文青風格吸引更多年輕人。（圖／品牌提供） 「崇學院」3樓及5樓設置了AR多媒體區，讓等候的患者「主動」參與遊戲並產生互動，平易近人的使用者介面設計，不知不覺在玩遊戲的過程中，也達到簡單的運動效果。黃福祥表示，馬光注重患者的感受、寬敞明亮的候診及看診空間，先進的硬體設備，就是為了提供患者更為舒適的環境，勇於選擇別人不曾走過的路，做別人沒有想過的事；矢志成為照亮華人世界中醫醫療品質的標竿。



▲馬光中醫診所第16家分院「崇學院」12日盛大開幕，2層樓高的書牆相當壯觀，上萬本的書籍都是執行長黃福祥精挑細選。（圖／品牌提供）

值得一提的是，為了將服務品質提升到最高層次，馬光也成立了「顧客關係管理部門」，從診間親切的服務人員，細心的為患者進行說明與服務，不難看出馬光在服務患者的部份做足了訓練，因此在崇學院地下1樓特別打造了「實習診所」，黃福祥說，不論是新手或老手，只要是新進人員，都一定要經過嚴格在職訓練，先在教育中心實習，再到診間見習，因應門診上的各項問題才正式上線，如此精心的規劃，讓大家看到的是有願景有使命，把中醫結合科學、人文的跨時代里程性發展！



▲每一位現場的服務人員，都是經過嚴格的教育訓練，通過訓練後，才能夠正式為病患進行服務。（圖／品牌提供）

黃福祥喜歡涉獵建築、設計類的書籍，願意花更多的時間去設計規劃，當時的起心動念來自於，若是有一家診所是用「藏書閣」的方式呈現，應該會有更多人喜歡來到這裡看診，所以1年多前開始收集，超過萬本以上的新書，為了能夠裝的下這麼多本書，一開始就設定好1樓大廳是用挑高的的做法，才能做出壯觀的書牆，3～6樓候診區也都有書桌和書櫃。黃福祥說，對於診所該如何創新，腦海中有很多的想法，我喜歡的東西，相信大家也會喜歡，年輕人的接受度提高，利用率也會提升。





回歸醫療本質，馬光擅長傾聽患者的聲音，也會定期收集患者的抱怨，患者的感受是對診所最大的回饋，黃福祥說，全方位照顧患者的身心靈健康，只要患者走入診間，不僅要治療他的病痛，更要撫慰患者心靈，唯有身心皆獲得悉心的照顧，才是最完善的醫療。