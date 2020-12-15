影／新北市彰化同鄉總會　返鄉寒冬送暖

新北市彰化同鄉總會今（15）日返鄉寒冬送暖，捐贈100萬元挹注彰化縣府指定專款專用，幫助有需要的民眾，由縣長王惠美出席代表受贈，王惠美對洪董事長帶領子女及彰化鄉親出門在外打拚之餘，不忘返鄉捐款回饋鄉里給予鄉親最大的關心與鼓勵的善行表示感謝。

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▲新北市彰化同鄉總會返鄉寒冬送暖，捐贈100萬元挹注彰化縣府指定專款專用，由縣長王惠美出席代表受贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲新北市彰化同鄉總會返鄉寒冬送暖，捐贈100萬元挹注彰化縣府指定專款專用，由縣長王惠美出席代表受贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

財團法人台北市金環社會關懷基金會也是玖祐建設公司董事長洪村山，今天與子女新北市彰化同鄉總會長洪靜姿及世界彰化同鄉會副總會長洪松廷一起到彰化縣府，現場發放弱勢家庭慰問金，也捐出100萬元給縣府作為社會救助專戶款項。

新北市彰化同鄉榮譽總會長洪村山說，小時候在芳苑家裡貧窮，現在想回饋鄉里，希望藉此拋磚引玉，讓更多慈善家願意幫忙更多弱勢民眾；王惠美表示，彰化人外出打拚還是心繫故鄉，先前縣府多次北上促銷彰化優鮮農場品時，新北同鄉會也來支持。這次愛心捐款100萬元將幫助縣內獨居老人、弱勢家庭以及作為獎助學金，弱勢朋友也有100份3千元慰問金共30萬元，另捐贈的5萬元給喜樂小兒麻痺關懷協會，對於他們出外打拚，不忘返鄉回饋鄉里的善行表示感謝。

▲財團法人台北市金環社會關懷基金會也捐贈5萬元給彰化縣喜樂小麻協會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

× ▲財團法人台北市金環社會關懷基金會也捐贈5萬元給彰化縣喜樂小麻協會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 15）

洪村山說，「月是故鄉圓、水是故鄉甜、人是故鄉親」，捐款金額雖不多，但是這是微薄心意，希望能夠拋磚引玉。小時候家貧，國小從沒有穿過布鞋，人無法選擇出生的家庭，但不可自暴自棄，今天一點心意，希望社會更和諧、國家更進步。

洪村山也提到，因肯定縣長拚勁，縣府先前曾至北部推銷彰化農特產品，他特別交代兒女，由同鄉會及公司把沒有賣完的通通買回家表達支持，雖然並不多，看王縣長賣水果的拚勁，以及兩年來彰南彰北的很多交通建設等種種，就曉得是在為縣民認真打拚。

新北市彰化同鄉總會長洪靜姿說，今年遭受疫情的影響，全球及臺灣都受到很大的衝擊，因此由榮譽總會長發起寒冬送暖活動，希望將此份愛傳承下去，來為彰化縣的鄉親及旅外的朋友一起打拚。