▲ 小改款 KIA Picanto 54.9 萬起 年底前送丙式車險

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台灣森那美起亞經營團隊：(左至右) 銷售暨產品發展總經理江志成、總裁李昌益、現代起亞集團駐台辦事處代表金度完、行銷暨顧客關係副總鍾子豪及及售後服務部副總邱振興。

× 台灣森那美起亞經營團隊：(左至右) 銷售暨產品發展總經理江志成、總裁李昌益、現代起亞集團駐台辦事處代表金度完、行銷暨顧客關係副總鍾子豪及及售後服務部副總邱振興。

小改款 KIA Picanto 以全新的立體紋路鍍鉻飾條，與頭燈的燈眉飾條連為一線，打造全新的「Tiger Eye Line」虎式造型水箱護罩，搭配前衛造型的全新投射式頭燈與四點式 LED 日行燈。車尾部分，Picanto 搭載全新 M 型 LED 前衛造型尾燈、全新的鯊魚鰭造型天線。

Picanto GT-LINE 擁有 LFA進階型車道維持輔助系統(全速域)，Apple Carplay、Android Auto無線連結。

× Picanto GT-LINE 擁有 LFA進階型車道維持輔助系統(全速域)，Apple Carplay、Android Auto無線連結。

Picanto 的 X-LINE 及 GT-LINE 車型各自擁有風格獨到的外型：X-LINE 以大型的霧銀色烤漆前氣壩，車側有防刮飾條與防刮輪拱，車尾則有雙出方形尾飾管；GT-LINE 的車頭前氣壩則以中央的大型進氣口，與兩側的空力導流孔為視覺焦點，搭配兩側的空力導流側裙，與車尾的雙出方形尾飾管。此外，Picanto 提供星鑽白、星宇灰、閃耀紅、愛麗斯藍、萊姆綠及蜂蜜黃等 6 種車色，搭配 3 種外觀造型與 4 種內裝風格，組合成多樣的選擇。



X-LINE 擁有大型霧銀色烤漆前氣壩、車側防刮飾條與防刮輪拱，以及雙出方形尾飾管。

× X-LINE 擁有大型霧銀色烤漆前氣壩、車側防刮飾條與防刮輪拱，以及雙出方形尾飾管。

Picanto X-LINE 及 GT-LINE 採用與 KIA 旗艦轎跑 Stinger 同血緣的 D-Cut 跑格化方向盤，搭配全新升級的皮質排檔桿，與鋁合金油門/煞車踏板。在車室內裝部分，X-LINE 及 GT-LINE 亦個別採用不同的設計：X-LINE 採用綠色幾何線條搭配灰色烤漆門飾板，皮椅則採用黑灰雙色皮革搭配綠色縫線；GT-LINE 則是在黑色門飾板以紅色線條妝點，並搭配黑紅雙色皮椅與紅色縫線。





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Picanto 全車系升級標配 4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦，更提供豐富多元的行車資訊，包含油量、胎壓警示與行駛里程等，所有資訊一目了然。Picanto 另配備懸浮式 8 吋多媒體影音觸控系統，同時內建無線連結Apple CarplayTM / Android Auto，除此之外亦配備自動恆溫空調系統、光感應自動啟閉頭燈、Smart Key 智慧感應式遙控鑰匙等科技便利配備。





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DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統再進化





Picanto 搭載全面進化的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，全車系標配 FCW前車碰撞警示系統，及 FCA前方主動煞車輔助系統。Picanto GT-LINE 所搭載的 FCA前方主動煞車輔助系統，更升級擁有行人偵測功能。





Picanto 另搭載 LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、DAW駕駛疲勞警示系統，並擁有 LFA進階型車道維持輔助系統（全速域）。Picanto 全車系另標配 HAC上坡起步輔助系統及 TPMS胎壓偵測系統。





Picanto 全車系車身結構，使用超過 44% 的 AHSS 先進高強度鋼材，搭配全車系標配的 7 具 SRS 輔助氣囊，包含駕駛座膝部 SRS 輔助氣囊。





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Picanto 搭載 KIA 全新節能動力系統，New 1.2 MPI 引擎擁有 84 ps 的最大馬力與 12.0 kg-m 的最大扭力，搭配電子序列式變速系統（5速自手排）。而 Picanto 所搭載的 New 1.2 MPI 引擎，其 1,197c.c. 的排氣量，正適用於 1,200c.c. 以下的稅制，不僅享有稅金上的經濟優勢之外，平均油耗達 18.4 km/l 的優異節能表現。





車身長度不到 3.6 米的 Picanto，最小的迴轉半徑僅 4.7 米，讓都會區的巷弄穿梭更加順心就手。雖然車身尺碼小巧，但透過設計巧思，Picanto 不僅擁有同級少見的中央扶手，更擁有多處貼心的置物空間設計，搭配採 6/4 分離設計的後座椅，可依乘坐與載物需求彈性運用，擁有 255 公升至最大 1,010 公升（傾倒第二排座椅）的置物空間。





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Picanto 54.9 萬起





即日起至 2020 年 12 月 31 日（含）前完成下訂，另可獨享早鳥優惠方案，贈送首年丙式車體險。





Picanto 建議售價：



