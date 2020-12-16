高麗菜怎麼炒最好吃？下鍋前「1關鍵」曝光 婆媽全震驚
高麗菜怎麼炒最好吃？下鍋前「1關鍵」曝光 婆媽全震驚
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 12:04:43
現在不少人三餐老是在外，但偶爾也會心血來潮想開伙，就煮個幾道簡單的配菜來吃，而最常聽到的「炒高麗菜」你真的會炒嗎？近日，搜狐號《小楊聊美食》近期就分享了高麗菜的料理訣竅，指出高麗菜再下鍋前不能「用刀子切」，否則高麗菜無法爽脆清甜。
美食部落客《小楊聊美食》指出，大部分的人都會直接將高麗菜直接下鍋炒，不過這個方法是錯的，直接下鍋炒的話會讓高麗菜變軟，就不會有爽脆的口感，且因為高麗菜的葉子較厚，需要較長的時間才能炒熱，因此在這之中水份都會流失，讓高麗菜容易變黃。其最重要的步驟就是要用「手撕高麗菜」，因為手撕的高麗菜比用刀子更清脆，且口感更好吃，此外，下鍋之前也能用熱水清燙高麗菜到8分熟左又，就能開大火下去快炒，如此一來就能有美味的爽脆鮮甜的炒蔬菜。而該方法也被轉至各大美食社團熱議，不少人直呼「原來要用手撕？」、「原來不能用刀子切高麗菜啊！晚上來試試看」、「先燙過有聽說，但用手撕比較脆還是第一次聽到耶」、「哇咧！每次都用刀子切的很開心耶」、「......今天來撕高麗菜看看」、「真的假的啦！第一次聽到用手撕比較脆捏」、「筆記+1之後試試看手撕炒高麗菜」。（編輯：張嘉哲）