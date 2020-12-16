兩腿痠麻癢難入眠　「不寧腿症候群」作祟

57歲的王女士因腎臟衰竭，洗腎五年時間，近兩年來每到夜晚就寢時，總覺得雙腳以及小腿裡面麻麻怪怪的，在活動雙腿後，感覺又會好一些，但當要就寢時，雙腳的不適感又再度出現，結果她只好一整晚下床走路，一般的安眠藥物也無法讓她好好入睡，於是腎臟科醫師將她轉診到神經內科門診尋求進一步診治。

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長安醫院經神經內科醫師楊聖功問診與檢查後，發現王女是罹患名為「不寧腿症候群」的疾病；經過多巴胺促進劑補充藥物治療後，患者兩腿的痠麻癢症狀終於得到緩解，重拾長久未見的好睡眠，感到十分滿意。

醫師楊聖功表示，「不寧腿症候群」大部份下肢會有奇怪的感覺，有些患者會描述「癢癢的」「麻麻的」「很像腿裡面有東西在爬」，讓人忍不住想要踢一踢或動一動，做些動作會暫時讓這種下肢的奇怪感覺消失，但只要不做動作下肢的奇怪感覺又會跑回來，症狀可能一整天都有，但大部份症狀在夜間最為嚴重，所以會讓患者無法入睡或者即使睡了也會醒過來。

楊聖功說，「不寧腿症候群」一般可區分為原發性以及次發性兩類，原發性一般為家族遺傳或是不明原因造成，而次發性則多由藥物、懷孕或是其他疾病所導致，比如巴金森氏病、周邊神經病變、缺鐵性貧血、長期洗腎等等。而將近有2-3成的洗腎患者受不同程度的不寧腿症候群困擾。

此外，患者在生活上需要注意，過多的咖啡因、酒精與尼古丁會導致不寧腿症狀的惡化，最好能減少使用，適度的運動與按摩也可以改善不寧腿症候群的症狀。

楊聖功醫師表示，目前這種病症詳細的致病原因還不清楚，但在藥物使用與生活方式的調整下，大部份的「不寧腿」可以得到良好控制，患者一旦出現坐下或躺下時，感覺到腿部有不適感；坐下或躺下時，有想要移動腿部的衝動；不適感或想移動的衝動，在休息狀態時比在走動時感覺更嚴重；這些不適感或想移動的衝動，在傍晚或晚上會更為嚴重，建議至神經內科門診就醫，讓專業神經內科醫師來診斷及治療。