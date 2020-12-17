房市／３房格局如何選　專家：依使用需求選擇

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大三房的房間規劃約3至4坪，標準三房的主臥室則是規劃3至4坪，其他兩房2至3坪，而小三房的坪數不大，又因空間有限要隔成三房需求，部分房間較小1.5坪至2坪。
郎美囡表示，辨別不同房型的簡單是方式是大三房的三個房間，應該都要能放下一個雙人床、兩邊兩個床頭櫃、一個大型衣櫃，而小三房則可能主臥室雙人床塞進去就沒空間，另兩房只擺得下雙人床。
至於二加一房指的是與客廳相連多一空間，但沒有另做隔間，方便消費者彈性運用，像是有的民眾會隔為書房或作為小孩的遊戲區、方便在客廳照看小孩；郎美囡提醒，有的二加一房的多一空間很小，連90x180公分的單人床都放不下，建議看屋時，可攜帶皮尺去測量實際空間。
信義房屋長庚重劃店店長李德煌建議，若是一個人住，選擇二加一房或小三房，使用空間寬闊；情侶或沒有子女的新婚夫妻則可選擇小三房，一間做為主臥室、另兩間做為書房、儲物間；兩夫妻加一小孩，則適合住標準三房，若是兩夫妻加兩小孩，或是與長輩同住，則可選擇大三房。
而標準三房無論自住、收租或是轉手，都是一般民眾接收度較高的格局，李德煌提醒，二加一房雖多了彈性空間可運用，但也有消費者認為需再隔間不便，因此不如標準三房的格局好轉手。