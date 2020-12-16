特企／鳥嘴潭人工湖土石標售作業　廉政平台管控機制

鳥嘴潭人工湖工程大量土石方外運標售在即，深受社會矚目與民眾關心，為展現公平公正公開之土石標售作業，經濟部水利署中區水資源局今(16)日召開「烏溪鳥嘴潭人工湖工程廉政平台」第八次會議，南投地檢署主任檢察官吳錦龍、廉政署防貪組副組長劉耀中、中部地區調查組專門委員黃文貞、調查局南投縣調查站組長楊懿如、經濟部政風處科長蔡秀宜、水利署政風室主任饒東傑、台電政風處、南投縣政府政風處、工務處代表及中區水資源局局長陳弘凷率員與會，會議主軸為「土石標售防弊措施」，並訪視工區現地土石外運管控機制。與會各單位對中水局為維護土石標售作業之公平公正公開，以科技化器材輔助及嚴密管制措施，給予高度肯定，並共同決議支持中水局落實國家重大建設，聯防不法及排除可能妨礙工程進行之干擾因素，確保工程順利進行。

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中水局於會議中報告鳥嘴潭湖區工程運用最新科技控管土石運送的做法，包含以「土方智能管理系統」及「衛星犬車輛管理系統」管控土石外運車輛，運輸車輛搭載自動秤重系統，自動記錄重量資訊並傳輸雲端資料庫，再轉換匯出報表，快速建置土石運送數量等，未來並將建置AR攝影機自動記錄影像及RFID超高頻感測器自動判別車輛進出狀態。另再配合地磅定期校正、監造及保全人員抽測車輛過磅等，結合地磅管制、檢警、行動裝置網路監看等措施，構成嚴密的防弊網絡。

陳弘凷局長表示，此次平台會議的召開，係因工區大量土石方即將外運辦理標售作業，為確保作業能公平公正公開順利進行，透過各與會機關共同檢視與監督，並提出精進建議，以完備標售作業。對於工程品質的維護及作業的公開透明，中水局一定會依國家政策堅定的落實執行，希望各界能瞭解此決心，也感謝與會各機關的協助與支援，期待大家攜手合作共同打造美麗的建設成果。



