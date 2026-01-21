我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市於 2025年9月發生震驚社會的囚禁虐死案件！一名詹姓母親涉嫌將 21歲的二女兒陳女囚禁長達900多天，期間嚴格限制飲食，導致陳女因長期營養不良引發多重器官衰竭身亡。台中地檢署近日偵結，依拘禁致死罪嫌起訴詹母，而其丈夫因放任不管遭檢方依幫助加重私行拘禁罪嫌起訴。根據死者生前學校老師指出，陳女高中時人緣佳，曾因母親管教過於嚴厲而透露不想回家，最終卻被迫休學後與外界隔絕，釀成悲劇。回顧事件，根據檢警調查，詹女與丈夫及大女兒生活表面正常，但從2023年1月起，詹女強行替陳女辦理退學，並將她關在房間內，還以電線綁住門鎖，另一端固定於樓梯欄杆，導致陳女無法自行脫困。之後又要求陳女長時間待在浴室裡生活，再以電線固定門鎖，鑰匙全程由詹女隨身攜帶，僅她能自由進出。這一囚禁時間長達2年7個月，大約900多天。這段期間詹女僅准許陳女讀書與運動，並以「減肥」為由嚴格控制飲食，每日僅提供兩餐且份量明顯不足。導致原本體重約40多公斤、處於正常健康範圍的她，在長期的飢餓虐待下，體重一路驟降至僅剩30公斤。這種嚴重的營養不良狀況，讓一名成年女性的身形，瘦弱到僅相當於九至十歲孩童的平均體重。檢警進一步查出，詹女的丈夫與大女兒均知情陳女被限制在浴室內生活，但家中其他成員飲食一切正常。詹女僅將飯菜分裝成極少份量，放置在浴室門口供二女兒食用，長期飲食不足成為致命關鍵。直到2025年9月21日上午，詹女將兩包菜粥放在浴室門口，敲門未獲回應，卻未立即查看女兒狀況，也未撥打119求助，之後數日未再進入浴室。直到9月25日凌晨，疑因無法忍受屍臭，詹女才解開綁線將遺體搬出並清理現場，丈夫陳男發現異狀後報警，案件才曝光。檢方認定，詹女涉犯《刑法》第302條私行拘禁7日以上並施以凌虐致死罪，以及家庭暴力防治法相關罪嫌；陳男則涉犯幫助加重私行拘禁及家庭暴力罪。全案偵結起訴，法院已裁定兩人續押，後續將由司法機關依法審理。根據《自由時報》報導，陳女生前就讀南投一間高中，在校期間人際關係良好，更有「大姐」的綽號。因其身形瘦小且住在學校宿舍，師長常主動提供零食關懷，老師透露陳女因母親管教嚴格，不僅被禁止使用手機，假日也無法與同學外出，甚至曾表示「比較喜歡待學校，不想回家」。師長指出，高二時陳母堅持辦理休學，校方雖極力勸阻仍無法挽回，未料陳女返家後竟遭拘禁致死，令師生感到十分遺憾。