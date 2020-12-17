泡麵怎麼煮更好吃？老饕揭「3神級組合」：一加麵條Q起來
泡麵怎麼煮更好吃？老饕揭「3神級組合」：一加麵條Q起來
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 08:26:04
泡麵料理方便快速、香氣誘人，是台灣民眾最愛的宵夜良伴，口味更是應有盡有，不少人甚至經常以泡麵取代正餐，但有些泡麵口味單調，吃完之後略顯空虛。對此，知名美食部落客《小楊聊美食》就分享煮泡麵可以加入的「三種組合」，讓你吃完之後回味無窮。
《小楊聊美食》分享，一碗好吃的泡麵絕對是要透過熱水煮出來的，而在煮的過程中加一些配料不僅會替味道加分，還能將料理升級到另一個層次，在這之中有「三大組合」可以說是泡麵最佳拍檔。第一、糯米粉+雞蛋
先把糯米粉加少量開水，再加入雞蛋打散，加入正在煮製的泡麵中，如此一來不但可以保持麵條彈性，還能加強整碗泡麵的口感，無論是清淡或是麻辣口味都適用。
第二、牛奶+起司
這個組合吃起來就像韓國的部隊鍋一樣，在煮好的泡麵上加上一片起士，不但可以讓味道更香濃，還能增加湯汁的濃稠度，再加入一點牛奶，就能有一碗濃濃的奶香起士泡麵，不過該種搭配法比較適合清淡口味的泡麵，否則口感上會有所衝突。
第三、脆筍小楊聊美食表示，雖然很難想像脆筍的酸味加入泡麵是否會影響味道，但在泡麵煮熟後撈出，將剩餘的少量湯汁加入脆筍調味，再淋在麵條上，酸中帶甘的一碗脆筍乾泡麵，讓你回味無窮。（編輯：張嘉哲）