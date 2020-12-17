泡麵怎麼煮更好吃？老饕揭「3神級組合」：一加麵條Q起來

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

泡麵怎麼煮更好吃？老饕揭「3神級組合」：一加麵條Q起來

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-17 08:26:04

▲泡麵應該是大部分人非常喜歡吃的一種食物，方便便宜又快速，熱水倒下去，等個「 3 分鐘」就好了。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲泡麵方便快速，是許多人宵夜的最佳夥伴。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
泡麵料理方便快速、香氣誘人，是台灣民眾最愛的宵夜良伴，口味更是應有盡有，不少人甚至經常以泡麵取代正餐，但有些泡麵口味單調，吃完之後略顯空虛。對此，知名美食部落客《小楊聊美食》就分享煮泡麵可以加入的「三種組合」，讓你吃完之後回味無窮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《小楊聊美食》分享，一碗好吃的泡麵絕對是要透過熱水煮出來的，而在煮的過程中加一些配料不僅會替味道加分，還能將料理升級到另一個層次，在這之中有「三大組合」可以說是泡麵最佳拍檔。
▲知名美食部落客分享煮泡麵可以加的「三大組合」，表示這樣口感更佳，看起來也比較豪華。（示意圖／翻攝自
▲知名美食部落客分享煮泡麵可以加的「三大組合」，表示這樣口感更佳，看起來也比較豪華。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
第一、糯米粉+雞蛋

先把糯米粉加少量開水，再加入雞蛋打散，加入正在煮製的泡麵中，如此一來不但可以保持麵條彈性，還能加強整碗泡麵的口感，無論是清淡或是麻辣口味都適用。 

第二、牛奶+起司

這個組合吃起來就像韓國的部隊鍋一樣，在煮好的泡麵上加上一片起士，不但可以讓味道更香濃，還能增加湯汁的濃稠度，再加入一點牛奶，就能有一碗濃濃的奶香起士泡麵，不過該種搭配法比較適合清淡口味的泡麵，否則口感上會有所衝突。

第三、脆筍
小楊聊美食表示，雖然很難想像脆筍的酸味加入泡麵是否會影響味道，但在泡麵煮熟後撈出，將剩餘的少量湯汁加入脆筍調味，再淋在麵條上，酸中帶甘的一碗脆筍乾泡麵，讓你回味無窮。（編輯：張嘉哲）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀