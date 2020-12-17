繼月收入千元　中國社科院：6.2億人每月僅350元娛樂消費

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

繼月收入千元　中國社科院：6.2億人每月僅350元娛樂消費

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-17 13:26:45

中國/手機/戴口罩
▲中國社科院公佈的民調顯示，約6.2億中國人每月休閒消費基金僅83元人民幣。（圖／美聯社／達志影像）
今年因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，各國經濟活動陷入停擺，中國政府早在5月即提出「國內大循環」經濟模式，希望透過滿足內部需求帶動國內經濟。中國社科院最近發佈的民調顯示，高達44.4%的中國受訪民眾指出，過去一年內，他們只花了1千元人民幣（約4300元新台幣）在休閒消費開支上，換算下來，每人每月平均的休閒娛樂基金只有83元人民幣（約357元新台幣）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國之音》報導，對照中國總理李克強於6月份（5月底於第十三屆全國人大會後記者會）所指出，中國有6億人口的月收入只有1000元人民幣，社科院這份民調所彰顯的是：中國絕大多數人不僅賺得少、基本開銷以外的花費也少，而且貧富差距問題可能相當嚴重。而勞動市場也面臨結構性的問題，包括少子化、高齡化和嚴峻的失業前景，人均GDP至2035年要增加至2萬美元仍有許多困難。
中國大陸媒體報導，社科院的民調顯示，中國國民年均休閒消費為5647元人民幣（下同）。其中，個人休閒消費開支為1001至3000元約22.7%；3001至5000元的約10%；5001約1萬元約11.1%。11.8%的人年休閒消費開支超過人民幣1萬元，但卻有高達44.4%的人一年的休閒消費開支只有高收入族群的十分之一、在人民幣1千元以下。

以此民調為樣本，推算中國約14億人口的消費型態，代表6.2億人口每個月的休閒消費開支為83元人民幣；3.2億人每年則有人民幣3千元以下、相當於每月約250元人民幣的休閒消費開支；約1.6億人高於平均，每年有超過1萬元人民幣可用於休閒消費。

中經院副研究員吳明澤向《美國之音》表示，民調可看出中國民眾仍著重在基本生活的消費，少有休閑娛樂消費，而且低收入人口的占比仍高，再加上貧富差距嚴重。在此消費力道下，中國未來要靠擴大內需來支撐其經濟，很多分析人士都不表樂觀。

對於2035年人均GDP達2萬美元的目標，吳明澤分析，這代表每年的經濟成長率都要維持在5%左右，以中國現今的經濟體規模來看，依照大型經濟體的經驗，成長速度通常只會隨年遞減。目前，中國的失業率應該不止6%或7%，如果列入農民工失業的可能，估計約10%以上。

中國國內的學者中南財經政法大學勞動經濟研究所所長王長城則推算，中國的失業率就算加計失業的農民工，應該也只會略為爬升至7%左右。但體來說，中國失業率還算「溫和」，未來產業升級、少子化和老齡化帶來的挑戰值得關注，中國政府已就透過就業培訓來提升求職人才的技能，以解決此一結構性矛盾。
▲新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對各國經濟造成嚴重衝擊，中國早前開發出疫苗，隨著疫情趨緩，經濟活動正在逐漸復甦。（圖／美聯社／達志影像）
▲新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對各國經濟造成嚴重衝擊，中國早前開發出疫苗，隨著疫情趨緩，經濟活動正在逐漸復甦。（圖／美聯社／達志影像）
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

2020喜事多！哪一位歐巴結婚最讓你震驚？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀