繼月收入千元　中國社科院：6.2億人每月僅350元娛樂消費

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中國大陸媒體報導，社科院的民調顯示，中國國民年均休閒消費為5647元人民幣（下同）。其中，個人休閒消費開支為1001至3000元約22.7%；3001至5000元的約10%；5001約1萬元約11.1%。11.8%的人年休閒消費開支超過人民幣1萬元，但卻有高達44.4%的人一年的休閒消費開支只有高收入族群的十分之一、在人民幣1千元以下。
以此民調為樣本，推算中國約14億人口的消費型態，代表6.2億人口每個月的休閒消費開支為83元人民幣；3.2億人每年則有人民幣3千元以下、相當於每月約250元人民幣的休閒消費開支；約1.6億人高於平均，每年有超過1萬元人民幣可用於休閒消費。
中經院副研究員吳明澤向《美國之音》表示，民調可看出中國民眾仍著重在基本生活的消費，少有休閑娛樂消費，而且低收入人口的占比仍高，再加上貧富差距嚴重。在此消費力道下，中國未來要靠擴大內需來支撐其經濟，很多分析人士都不表樂觀。
對於2035年人均GDP達2萬美元的目標，吳明澤分析，這代表每年的經濟成長率都要維持在5%左右，以中國現今的經濟體規模來看，依照大型經濟體的經驗，成長速度通常只會隨年遞減。目前，中國的失業率應該不止6%或7%，如果列入農民工失業的可能，估計約10%以上。
中國國內的學者中南財經政法大學勞動經濟研究所所長王長城則推算，中國的失業率就算加計失業的農民工，應該也只會略為爬升至7%左右。但體來說，中國失業率還算「溫和」，未來產業升級、少子化和老齡化帶來的挑戰值得關注，中國政府已就透過就業培訓來提升求職人才的技能，以解決此一結構性矛盾。