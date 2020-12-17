韓國ALLDA全能料理鍋一台抵12台　比外送還方便！

冷冷的天氣，窩在家裡最好！面對接下來一連串的節日，從聖誕節到跨年以及農曆新年，不想在外人擠人排隊用餐，越來越多人寧願三五好友在家團聚吃飯談天，既溫馨又自在！只是準備食物總令人煩惱，許多忙碌的上班族乾脆叫些外送隨便吃吃。其實，現在還有更棒的選擇，可以讓在家派對聚餐不僅更健康美味，而且輕鬆省力！常在艾食上「村爸今天吃甚麼」單元教大家輕鬆做好菜的村爸就表示，即使是毫無廚藝的菜鳥，只要聰明挑對料理幫手，不必買一堆大大小小機器費時費工，也能快速輕鬆變出一桌豐盛的大餐，輕鬆成為讓大家讚嘆不已的超級廚神！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒肥雞胸酪梨沙拉、歐式麵包、香蒜胡椒蝦、紅酒燉牛肉、香料熱紅酒、杯子蛋糕。（圖/NOWnews攝）

× ▲舒肥雞胸酪梨沙拉、歐式麵包、香蒜胡椒蝦、紅酒燉牛肉、香料熱紅酒、杯子蛋糕。（圖/NOWnews攝）

▲ALLDA全能料理鍋一台抵12台，結合超過12種烹飪設備。（圖/品牌提供）

× ▲ALLDA全能料理鍋一台抵12台，結合超過12種烹飪設備。（圖/品牌提供）

▲艾食上村爸親自示範，教大家居家聚餐簡單做好菜。（圖/NOWnews攝）

× ▲艾食上村爸親自示範，教大家居家聚餐簡單做好菜。（圖/NOWnews攝）

▲ALLDA全能料理鍋，給你無限料理的樂趣。（圖/品牌提供）