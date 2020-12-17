韓國ALLDA全能料理鍋一台抵12台　比外送還方便！

冷冷的天氣，窩在家裡最好！面對接下來一連串的節日，從聖誕節到跨年以及農曆新年，不想在外人擠人排隊用餐，越來越多人寧願三五好友在家團聚吃飯談天，既溫馨又自在！只是準備食物總令人煩惱，許多忙碌的上班族乾脆叫些外送隨便吃吃。其實，現在還有更棒的選擇，可以讓在家派對聚餐不僅更健康美味，而且輕鬆省力！常在艾食上「村爸今天吃甚麼」單元教大家輕鬆做好菜的村爸就表示，即使是毫無廚藝的菜鳥，只要聰明挑對料理幫手，不必買一堆大大小小機器費時費工，也能快速輕鬆變出一桌豐盛的大餐，輕鬆成為讓大家讚嘆不已的超級廚神！
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如果想要在家好好煮頓飯，通常需要購買許多各式各樣料理用家電：食物打碎需要調理機、煮飯要電鍋、炒菜要炒菜鍋…不過現代人大多屬於小家庭，成員少，無論自住或是在外租屋，居家空間比較小，更別說廚房空間了！村爸就推薦來自韓國知名家電ALLDA全能料理鍋，結合超過12種烹飪設備，包含料理秤、計時器、調理機、果汁機、切碎機、揉麵機、攪拌機、研磨機、打蛋機、煮粥機、電鍋、蒸鍋還有舒肥機，「一台抵12台」，多樣化的料理功能，只要設定好溫度、時間和轉速，把食材放進去，透過ALLDA全能料理鍋精準的烹調控制系統，不受空間限制人人都能化身大廚喔。
村爸並親自示範，如何用ALLDA全能料理鍋，變出令人食指大動的豐盛大餐！像是外酥內軟的歐式麵包，最麻煩費力的揉麵團、低溫發酵，透過ALLDA獨有的揉麵團功能，一指輕鬆搞定，不必弄得滿身大汗，也不用洗一堆鍋碗瓢盆！如果想要搭配好吃的抹醬，一樣靠ALLDA就能運用食物的原味快速完成！至於健康美味的沙拉，隨心選擇生菜及蔬果，使用ALLDA烹煮舒肥雞胸肉，再利用攪打功能製作濃稠的酪梨醬，既營養又不需擔心熱量；吃膩了中式料理，偶爾要來點西式主餐，冬天最適合濃郁的紅酒燉牛肉，利用ALLDA全能料理鍋設定好時間與溫度，利用反轉模式可以將牛肉燉出入口即化的口感；香蒜胡椒蝦也是超easy，以往製作醬料都要剝要剁碎蔥薑蒜，一定會弄得雙手都是味道，有了ALLDA全能料理鍋，一個按鍵簡單搞定！
另外超值得推薦的創意料理香料熱紅酒！只要把切好的柳橙、蘋果等水果，加上肉桂、薑、丁香、八角、月桂葉等香料及黑糖，當然還有主角紅酒，通通倒進料理鍋中，設定好時間與溫度，就等著品嚐一鍋香香甜甜的熱紅酒了！至於甜點更是難不倒，一鍵按下，無論是高速攪打蛋白霜，或是恆溫蒸煮各種糕點，ALLDA都能為聚會畫下一個甜蜜的Happy Ending，保證賓主盡歡，吃飽喝足享受歡聚時刻，再也不需要為了挑選聚餐地點勞心傷神！村爸強調，最重要的，就是這台ALLDA全能料理鍋有一鍵清洗的功能，20秒就能把鍋內的油膩帶走，另外可拆式刀片等器具都直接放入洗碗機清洗，收拾就跟煮飯一樣優雅不費力！