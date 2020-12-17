▲ 日本車手再戰 F1！Yuki Tsunoda 明年將與 Pierre Gasly 搭檔為小牛車隊征戰

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Tsunoda 既是 Red Bull Junior Team 車隊的成員之一，也是 Honda 的年輕車手培訓計畫（Young Driver Programme）的成員之一，他在今年於 FIA F2 錦標賽中，為卡林車隊奪下第 3 名。這個成績讓這位來自日本神奈川縣的 20 歲男孩，有資格獲得一級方程式超級駕照（F1 Super License）。
在 2018 年贏得日本 F4 錦標賽冠軍之後，Tsunoda 移居歐洲參加 FIA F3 錦標賽，並於該賽季登上 3 次頒獎台，以及獲得 1 次冠軍，成為排位第 9 名的車手。
到了 2020 年，他進入 F2 錦標賽，並在該賽季獲得了極佳的成績，包含登上 7 次頒獎台，拿下 2 場正賽冠軍、1 場衝刺賽冠軍。他最近在伊莫拉（Imola）的安佐與迪諾·法拉利賽道進行測試，駕駛一輛 2018 年 F1 賽車行駛了 300 公里，且於 12 月 15 日在阿布達比（Abu Dhabi）的年輕車手測試（Young Driver Test）中駕駛 Scuderia AlphaTauri。距離上一次有日本車手參加 F1 大賽是：2014 年由 Kamui Kobayashi 參加了 2014 年阿布達比大獎賽。
Tsunoda 說：「像大多數賽車手一樣，參加 F1 一直是我的目標，因此我非常高興聽到這個消息。我要感謝 Scuderia AlphaTauri 車隊、Red Bull 和 Marko 博士給我這次機會，當然還要感謝 Honda 所有人在我職業生涯中給予的所有支持，讓我有機會參加歐洲大賽。以及我必須感謝截至目前為止，與我一同齊心協力的車隊，特別是卡林車隊，他們讓我在今年學到了很多東西。我知道明年我將帶著許多日本 F1 車迷的期待前進，我也將為了他們全力以赴。」
車隊老闆 Franz Tost 補充說：「Red Bull 已經關注 Yuki 的賽車職涯好一段時間了，我相信他將成為我們車隊寶貴的資產。看到他今年在 F2 的表現，他不僅展現了對競速的野心，也充分表現了他的優秀技術的複合能力。當他 11 月在 Imola 駕駛我們的 2018 年賽車進行測試的期間，我們發現他在賽事模擬中的圈速一致性很高，而且他在過程中不斷進步，更提供給我們的工程師許多有用的回饋。此外，他與 Honda 工程師的合作上無縫接軌，這肯定是很有幫助的。在本週阿布達比的測試中，他成功證明了自己是一名快速學習者，而且他已經準備好要邁向一級方程式賽車的最高殿堂了。」