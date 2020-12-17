雲林縣政府整合地方創生　榮獲第3屆行政院政府服務獎

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縣長張麗善親表示，「雲林縣政府創生智庫暨產業數位轉型輔導計畫」由本府率全國之先成立「雲林縣政府地方創生專案辦公室」，是為帶動本縣各地的發展及解決人口過度集中都市、少子化、高齡化等人口問題，並持續配合國家發展委員會政策來推動地方創生事業計畫，以有效結合各方資源，發掘地方DNA、凝聚共識、形成遠景，創造地方生機。更委請「財團法人資訊工業策進會地方創生服務處」、「太乙工程顧問有限公司」、「亞洲大學王志華老師」及縣內三所科技大學與本府共同成立輔導團，藉由行動主管會報到第一線幫鄉鎮解決問題，並透過智慧科技與地方創生作為引導跨局處、跨地域及跨部門來解決地方結構性問題及帶動地方發展。
計畫處長李明岳指出，自108年成立專案辦公室迄今，已提送7個鄉鎮的地方創生提案給國發會，數量及核定金額2億2千多萬元皆為全國最多。專案辦公室核心目標是以科技來翻轉地方，縮短城鄉差距，如口湖地方創生，以科技養殖方式結合綠能管理系統及太陽能儲能系統，培育出最具競爭力的台灣鯛，帶動地方產業創生效益；古坑地方創生，運用農業科技翻轉創生，創造出融合1x 2x 3的新咖啡六級化產業型態；土庫地方創生，以雙語教育與食農教育來開發雲林學習旅遊經濟及可可觀光產業；麥寮地方創生，以晁陽綠能產業、休閒農業及生態旅遊為核心，帶動當地發展；褒忠地方創生，以新湖農場光合沙拉的故鄉結合馬鳴山周邊環境推動食農基地，亦是大南方計畫農機科技園區助產業發展；大埤地方創生，空氣品質區荒地創生，財政解決與場域的活化；莿桐地方創生，創新地方產業型態，空心菜設施農業專區，打造新型態農產業鏈。
李明岳說，專案辦公室在未來除了延續持輔導與協助本縣各鄉（鎮、市）地方創生執行地方發展規劃，更媒合「資訊工業策進會地方創生服務處」來協助梳理地方數位發展脈絡、建立地方創生關係網絡、建全地方產業生態鏈、協助智慧農業階段規劃建模、培育地方數位科技人才等方向來努力，致力形成雲林未來數位願景。