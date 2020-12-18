壓軸周年慶！義大周周抽5星飯店住宿　700品牌歡慶10週年

全台壓軸周年慶來了！義大世界購物廣場10週年慶，即日起至明（2021）年1月10日登場，抽獎活動將周周抽價值3萬元的5星飯店親子主題房；滿額禮則祭出人氣美食；另外也引進MCM 、AIGNER等國際精品，以及南台灣唯一Gap Outlet；賣場內更打造全台室內最大聖誕樹及網美打卡點，要讓消費者快樂買、瘋狂拍，周周都精彩。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「好禮大方抽」活動，憑E卡及全館當日消費累計滿2020元發票，即可兌換摸彩序號乙個，將週週抽價值超過3萬元的義大皇家酒店親子主題房一泊二食住宿券、，以及義大天悅飯店親子主題房一泊二食住宿券，而且當周若未中獎還可下周繼續抽，愈早買中獎機會越多，此外，活動期間還有機會抽中FUJI按摩椅、vivo手機等超值大獎。

▲打造全台商場室內最大聖誕樹及網美打卡點。（圖／記者陳美嘉攝）

品牌獨家限量「來店禮」和「滿額禮」則以各類美食溫暖你的心，憑E卡及全館當日消費單筆滿2020元發票，即可兌換莫凡彼冰淇淋或濾掛咖啡乙份；滿15000元贈星巴克咖啡午茶組、滿3萬元贈金色三麥啤酒4入禮盒組、滿6萬元贈古典玫瑰園茶葉禮盒、滿10萬元則獨享金色三麥大拼盤餐券。





全館超過700個品牌也一同歡慶10週年慶，新櫃、獨家國際名品紛紛進駐，像是來自義大利的精品Outlet 「LUXURY MALL」獨家引進全台Outlet唯一的明星愛牌MCM ，還有以經典A字馬蹄鐵logo著名的德國慕尼黑品牌AIGNER等超過20個國際精品。此外，adidas、Reebok全台最新型態概念店獨家登場、Gap Outlet全台最新店型也於C區1F正式開幕，男裝、女裝、童裝都可一站購足。港式點心品牌「好正點」進駐，主打全店均一價49元，提供超高CP值餐點。



▲引進MCM 、AIGNER等國際精品。（圖／記者陳美嘉攝）

周年慶適逢聖誕節，賣場也呈現濃濃的聖誕氛圍，提供網美最夯打卡景點，全台商場室內最高聖誕樹超吸睛，12月19日開始的連續兩週末，還有聖誕老公公在館內發送甜蜜小糖，12月26日下午3點，更特別邀請「明叡提琴」於館內表演，一同歡慶浪漫的聖誕佳節。





義大遊樂世界「聖誕派對」在園區內打造了5處網美必拍的美照景點，拍照打卡可以兌換限量的聖誕小卡，還可以再加碼抽樂園的全年護照。還有特製聖誕餐點、交換禮物專屬的聖誕禮物包等期間限定商品，即日起至明年1月10日全民歡樂699元(元旦連假除外)，再加送100元商品餐飲抵用券。



▲引進南台灣唯一Gap Outlet。（圖／記者陳美嘉攝）

義大世界歡慶10週年，跨年也是規模大升級，「紫耀義大、享樂拾光」2021跨年晚會，睽違5年再度舉辦，由楊丞琳、蕭煌奇、楊乃文等藝人們與民眾一起歡唱飆歌、倒數迎新；而精彩的跨年煙火秀，此次將以10分10秒的煙火展演，祈願全新的一年十全十美，也呼應義大世界10周年慶，各式各色的璀璨煙火將搭配聲光演出，絢麗耀眼，撼動人心。