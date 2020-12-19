棘手難題成堆等著他！專家：拜登有望成為最偉大總統之一
棘手難題成堆等著他！專家：拜登有望成為最偉大總統之一
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-19 09:50:55
美國總統當選人拜登將踢走現任總統川普，入主白宮成為美國第46任總統，雖然由於新冠疫情、經濟衰退等原因，拜登上任後將面臨許多棘手的挑戰，但有專家分析若拜登能成功挺過這些關卡，將有機會成為美國史上最偉大的總統之一。
根據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，美國德州南方衛理會大學總統史研究中心創始主任恩格爾（Jeffrey A. Engel）認為，拜登於1月走馬上任後，一連串難題也會接踵而來，規模堪稱近代罕見。在川普執政4年後，不僅國家陷入嚴重的分歧，新冠病毒大流行也奪走數十萬美國人的性命，經濟危機則導致數百萬人失業。由於有一堆問題要解決，所以恩格爾認為，若拜登能克服這些重大問題，就可能成為美國史上最偉大總統之一，甚至把拜登與華盛頓、林肯等人相提並論：「只要是正常人，沒人會希望面臨跟華盛頓、林肯和小羅斯福一樣的困難，對吧？但他們都成功挺過來了，所以我們才這麼尊敬他們。而現在拜登有的機會是1932年以來首見。」
不過，恩格爾也提醒道，雖然拜登對於上任後要做的事擬定了計畫，而眼前的問題也迫切需要解決，但上任的頭100天，拜登政府將面臨民眾的嚴格檢視，看他能否兌現競選時的政見，包含讓所有美國人都能施打疫苗等等，因此更需要步步為營，也許不會有所謂的蜜月期可言。恩格爾並指出，美國最偉大的總統都曾處於發展新政治秩序的中心點上，相較於川普崇尚個人崇拜，拜登則被視為解毒劑，是多數美國人尋找的、具備正常領導能力的領袖，並聚焦在建立聯盟關係，讓美國以迥異於川普的方式再次偉大。