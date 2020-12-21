特企／寒假唯一 中影電影攝影營冬季營隊　熱烈招募中

【電影攝影營】為全台唯一在攝影棚搭設實景，以電影規格的專業設備與專業人員協作教學，在實作中學習攝影的基礎知識與操作，最適合想要多了解影像拍攝、電影製作以及拍片日常的16-18歲的高中職生參加。

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本次營隊為期5天，每天8小時，課程內容匯集攝影基礎理論以及操作實務。學員除了能建立清楚的拍攝觀念外，也會體驗攝影師的工作，親自掌機，從實務操作中，了解電影攝影畫面的形成以及團隊工作。本次營隊全程於中影製片廠搭設場景演練，學員們除了與講師討論鏡位與攝影機運動之外，還會有演員、美術組、燈光、場務組等專業人員協助，進行兩天的上機實際操作拍攝，學員將親身體驗攝影師的工作，並評析學員實作拍攝成果的優缺點。

本次營隊授課師資陣容堅強，由長期跟侯孝賢導演、李屏賓攝影師合作，拍攝〈千禧曼波〉、〈刺客聶隱娘〉、〈痞子英雄I〉的燈光指導譚紀良領軍，率領從事攝影組工作超過10年的攝影師鄭智仁、劉韋昇協同教學，提供豐富的專業經驗，深入淺出地將電影攝影須注意的影像規格、構圖、鏡頭運動、攝影機實際操作演練、光影時序觀察等，在實作中一一驗證，拍攝期也將由參與過〈總鋪師〉、〈黑貓大旅社〉、〈蚵豐村〉的副導龔萬祥，帶領大家完成拍攝實務，了解拍攝中的須注意的細節以及畫面與劇情推進的動力。



