商學院最難的科目是？網答案竟「一面倒」：下學期超可怕

台灣科系百百種，學生們可依個人興趣來做選擇，而自認為對數字敏感，且對金融有興趣的人，一般會選擇就讀商學院。近日就有一名商學院的網友在PTT提問「大家覺得商管學院最難的科目是哪一科？」沒想到眾人答案幾乎一面倒，直指「中級會計學」。

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原PO在PTT女孩板發文表示，說到商學院最難的科目，她原本以為是微積分，直到今年二年級學到了統計學，她才驚覺「天啊！統計真的超級無敵難的耶！什麼二項分配、普瓦松分配、z分數，然後一堆莫名奇妙的符號 μ σ Σ β ，太可怕了吧！」

原PO透露，自己期中考很認真讀書，結果也才考64分，她希望期末可以考好一點，同時更好奇詢問大家「覺得商管學院最難的科目是哪一科呢？」

▲網友在PTT討論「商管學院最難的科目是哪一科？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友一面倒狂指「中會」，紛紛留言「中會無誤」、「中會，我直接退選」、「中會！當初還被當」、「中會我真的不行」、「中會下學期超可怕」、「初中會根本不是同個level，中會難到想哭」、「中會絕對哭！想當初考完期末考走出考場爆哭的我...」「中高會才是連本科生都一堆重修」。

另還有人直指「計量最難吧，需要有統計、經濟、微積分基礎，還有一些軟體操作才能融會貫通」、「計量我一個字都聽不懂」、「高會吧， 讓我離開商學院的罪魁禍首」、「統計，沒有第二」「計量是更難的統計」、「高會...大學的惡夢」。（編輯：許苡晴）