中國擬加強影響天氣技術　專家憂成「武器」威脅鄰國

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評論指出，除了旱地降雨，美國在越戰期間也透過人造雨打擊越南敵軍的交通、空軍，因此催生了1978年的聯合國《禁止為軍事或任何其他敵對目的使用改變環境的技術的公約》（ENMOD）；而中國也在2005年批准該公約，但對於操控天氣、環境的企圖並未停止，其中一例是2008年北京奧運，在北京周遭人工降雨以維持首都天氣晴朗。
2017年中國投入1.75億美元，購買897個火箭發射器，讓10%的領土增加降水。一年後，中國航天、國防公司傳出正在興建數千個燃燒室以在青藏高原上進行人工降雨。根據美國數十年前的經驗，即使是最保守的天氣技術也足以讓鄰近的國家感到擔憂。不少亞洲國家已經意識到中國的天氣技術將會對自家降雨、水源的影響，天氣變化可能是個外交壓力，更糟的是它將作為一種武器。
《彭博社》評論，目前只有透過國際公約才能夠約束改變環境的技術，或是將技術作為對抗氣候變遷、全球暖化的方式，各方應該考量國家之間天氣合作的使用，包括數據共享。雖然說服中國與其他國家分享資訊可能是件難事，但國際社會必須解決此事否則烏雲將至。
中國官媒《環球時報》對英國《衛報》警告世界警惕中國控制氣象的文章評論，認為「人類距離能操縱氣象還遠得很」目前為止人類唯一能夠短期控制天氣的技術為「人工降雨」並指出，在中國內外氣象科學研究中很少出現「氣象武器」這個話題。
《環球時報》評論指，操縱天氣不僅是技術問題，也是道德問題。中國在氣象研究和人工改變天氣方面取得極大進展，並擁有數十年透過人工降雨減災的成功經驗，但從不會把氣象技術當作武器來威脅其他國家、對他國造成實質性傷害。