特企／謠傳超限量生土司　現在這買得到！

你跟上「生土司」風潮沒？生土司跟一般土司有什麼不一樣？讓人思思念念的美味就在這兒。

我是廣告 請繼續往下閱讀

呈現小麥原始味道

近期刮起一波高級生土司風潮，引發全民搶購，其實「生土司」最早起源自2013 年 10 月日本大阪名店開始販售。「生」指的是「自然感、不外加任何東西」的意思。「生」比喻的是生土司的「口感」，並非指生土司就是「沒有熟」、「生的」土司。生土司訴求使用自然、不添加的製作手法吃得到原始小麥香氣，鬆軟、Q彈、柔軟口感可是讓人回味無窮，散發濃濃的小麥香氣，呈現小麥原始的味道。





單純的美味選擇





不添加人工色素、香料、乳化劑的晨光生土司，美味秘訣在於選用日清山茶花麵粉搭配來自北歐芬蘭發酵極光奶油，做出單純的「晨光生土司」。為了讓消費者更便利買到單純美味的生土司，晨光土司於小七桃竹區搶先推出期待已久的「晨光生土司」。由於原料使用單純，在生產製程上更費足了心力，如何在沒有額外添加物的狀態下還能保有濕潤口感更是師傅團隊的一大挑戰。生土司的單純與美味也榮獲A.A.無添加潔淨標章三星驗證，讓追求簡單美味的消費者增添出不凡的選擇。





具不凡風味的極致工藝

晨光生土司好吃的秘訣在於麵糰加入專屬生土司的極湯種，極湯種特別之處是以低溫熟成的工法讓土司柔軟細緻、Q彈。選用簡單食材製作出不簡單的生土司，讓生土司的香氣和小麥香味美妙融合，這耗時費工講究功夫的技術，就是生土司美味的背後所不為人知的努力。