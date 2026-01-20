中央氣象署表示，強烈大陸冷氣團南下且水氣較多，今（20）日北部及宜蘭降雨機率提高，包括基隆北海岸、宜蘭、大台北山區都要注意局部大雨，雨勢預計持續到周四（1月22日），氣溫上，周三至周五（1月21日至1月23日）的清晨是最冷，局部地區要注意8度低溫。
今天天氣：北東有大雨 氣溫溜滑梯
1月19日今天天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也冷；基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有雨，且有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
溫度方面，中部以北、宜蘭11至14度，南部、花東14至16度，高溫預測在北部、宜蘭15至18度，中南部及花東19至23度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：強烈大陸冷氣團續攻 北台灣濕冷
1月21日明天的天氣，氣象署說明，氣溫和今天類似，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部較大雨勢發生，桃園以北有短暫雨，花蓮有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東、恆春半島有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。
一周天氣：冷氣團挾雨彈 周末才放晴回暖
氣象署提及，周五各地雨勢趨緩，只剩基隆北海岸、東半部、中部以北山區有局部零星雨，其它地區多雲到晴。周末兩天（1月24日至1月25日）冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部以局部短暫雨為主，西半部多雲到晴。
氣象署補充，這波強烈大陸冷氣團，最冷的時間點是周三至周五清晨，台南以北、宜蘭低溫普遍只有10至12度，局部空曠地區可能剩下8至10度，高屏、花東13至15度左右。周末冷氣團減弱回溫，西半部及宜蘭早晚低溫11至15度，高溫19至20度，中南部23至24度。
資料來源：中央氣象署、環境部
