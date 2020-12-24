南市流感疫苗剩不到9千劑　接種要儘快

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目前流行之病毒株與今年所使用的公費疫苗株完全吻合，可大幅提升接種疫苗後之保護力，建議家長儘速帶家中嬰幼兒接種流感疫苗，以降低流感病毒對健康的威脅；未滿9歲、初次接種的幼兒，應相隔4週以上接種第2劑，以獲得完整保護力，本市各小兒科診所皆保留疫苗提供幼兒接種，建議家長前往院所前先致電詢問，以減少門診等候時間。
此外，家裡有長輩或幼兒之民眾須特別注意，根據資料顯示，不少家庭面臨流感的威脅，往往是先從個人得到流感，進而再傳染給其他家人，因此，為了減少流感病毒散播，並保護個人及家人健康，最直接有效的方式就是接種流感疫苗，並落實勤洗手和注意呼吸道衛生，避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所。
衛生局強調，國內所使用的流感疫苗，上市前皆經過嚴格審驗，其安全性無庸置疑，請民眾放心帶家中的長輩和幼兒前往醫療院所接種，給子女及家人最佳的健康保護。
衛生局也提醒民眾，接種流感疫苗後，需2週達良好疫苗保護力，平時應落實勤洗手、有呼吸道症狀時應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。
關於流感疫苗相關資訊可至台南市政府衛生局「衛生安全-流感疫苗及肺鏈疫苗專區-流感疫苗相關資料」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢；若有任何流感疫苗相關問題，可撥打衛生局專線06-2679751分機355洽詢。