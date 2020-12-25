【試駕】最便宜又配備豐富，就只有Kia小改Picanto沒有之一

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Picanto有著討喜的外型，頗為豐富的配備與親民的價格，一直以來都是Kia最暢銷的車型，並且還於該級距屢屢創下佳績，如今日前Kia則帶來小改款Picanto，不僅外型進行微幅修飾，安全配備與動力也一併改革，好不好我只能說真的太超值了。
既然為小改車型Kia當然不免俗的要替Picanto外型稍微重新裝扮一下，首先頭燈導入4點式LED日行燈，並利用飾條與水箱護罩貫穿，勾勒出醒目的Tiger eyeline輪廓，另外保險桿左右進氣壩進行修改變為直立式緊湊設計，尾燈則導入多調式M型光條，由於此次試駕車型為GT-Line版本，因此於水箱護罩、側裙及前後保險桿等處輔以紅色與霧銀飾條妝點。
內裝配備與安全科技可算是小改Picanto重點之一，於配備方面小改後將儀表4.2吋彩色資訊幕列為標配，而中控系統雖同樣維持8吋規格，但此次卻是配置原廠8吋觸控螢幕，並且還大方提供無線Apple Carplay/Android Auto功能，如此一來不僅能滿足時下年輕族群對於3C產品的依賴，同時也讓座艙不再充斥著凌亂電源線。
至於安全部分，原本要高規車型才有配置的七氣囊，此次Picanto趁小改之際一視同仁列為標配，而GT-Line車型還具備具有行人偵測功能的FCA前方主動煞車輔助系統，另外亦有DAW駕駛疲勞警示及同級唯一能讓車輛維持於車道中央的LFA全速域進階型車道維持輔助系統。
動力部分是小改Picanto另一重點，原本所搭載的1.25升引擎因國內稅賦緣故需繳1,201～1,800排氣量級距稅金，但此次Kia則將排量縮小至1,197c.c.，如此一來能替車主一年省下3千多元，同時最大馬力依舊維持84hp，不過扭力峰值則有略微調降至12kgm，但變速系統改為五速單離合器自手排，因此平均油耗進步到超過18km/L以上。
雖然小改車型扭力峰值略為降低，但因變速系統改為五速自手排，因此起步加速完全不會感受到差異，甚至更直接的效能傳遞還能帶來一絲強勁，不過因變速系統為單離合器設定，所以用D檔行駛會有像手排車換檔頓挫感，只要改為手動模式並換檔時收油門，如此就能大幅減輕頓挫感讓加速過程更為流暢。在行路部分Picanto雖為入門小型車型，但受惠於品牌歐系化調校設定，因此其震動回饋頗為紮實，且抑震效果處理也沒有過多彈跳晃動，其穩定性還能讓人小小熱血操駕一番。
小改Picanto透過外觀局部修飾、配備升級與導入多項安全科技，同時引擎系統不僅稅金級距降低，但同時保有以往相同性能，除此之外變速系統改為五速單離合器自手排，因此油耗也提升至18km/L以上，種種進化都讓人無話可說，因為從整體配備性價比來看已沒有可挑剔之處了。