英國脫歐協議有上千頁！歐盟成員國「耶誕無休」趕審查

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不過達成協議不是終點，還必須經過歐盟成員國、英國國會及歐洲議會同意。德國外長馬斯（Heiko Maas）昨天表示，德國作為歐盟輪值主席，將致力確保這項協議能在2021年1月1日之前生效。
在與時間賽跑的壓力下，儘管今天是耶誕節，但布魯塞爾上午各成員國常駐歐盟大使已開始審查這項貿易協議，預估將持續數天，根據德國輪值主席國發言人費雪（Sebastian Fischer）今天表示，這項協議內容厚達1246頁。
除了各成員國仔細研究要讓協議在年底前過關外，歐洲議會（European Parliament）議長薩索里（DavidSassoli）將邀請議會各政治團體及歐盟領袖於28日開會討論。英國國會則可望於12月30日表決。
這項脫歐貿易協議，將管轄歐英貿易、漁業和司法合作等領域的未來關係。在最棘手的進入英國水域漁場問題方面，雙方同意，未來，歐盟在英國水域將減少25%漁獲量，有5年半過渡期。
自明年元旦起，英國雖不再是歐盟單一市場及關稅同盟的一員，但有了協議後，銷往歐盟的貨物和服務不會課徵關稅。
英國首相強生（Boris Johnson）昨天在記者會上說，不論對英國或歐盟而言，這都是雙方有史以來規模最大的雙邊貿易協議，涵蓋2019年6680億英鎊（約新台幣25.4兆元）貿易額。
歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）提到，這項協議的核心是零關稅零配額的公平和自由貿易，且具有公平競爭環境，這將是新一代的自由貿易協定。
不過，2021年1月1日起，歐盟將視英國人為「第三國」公民，不再於歐盟境內享有工作、求學、退休的遷徙自由。英國將在邊界依程序查驗歐盟人民，就像對任何非英國護照持有人一樣。（編輯：郭中翰）1091225