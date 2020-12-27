見證大導許鞍華「少女心」！穿吊帶裙、聊整形樣樣來

法國有一位安妮華達奶奶（法國新浪潮教母），畢生心力奉獻給電影，在港台的女導演中，許鞍華也如安妮華達一樣，醉心拍電影不離不棄，而且大家有所不知的是，大導許鞍華在生活上其實很「少女」，甚至還是糊塗師奶。

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電影《好好拍電影》敘述年過70、精力充沛的著名導演許鞍華的光影人生，也讓大導的少女面貌躍上大銀幕，導演文念中表示：

「她給我們

的印象就是大導演，但其實她很少女心，很可愛的！」他舉例說道，許鞍華和一般女孩子一樣喜歡打扮，穿吊帶裙、聊到整形也很有想法，同時也很容易滿足，請她吃菠蘿油就會開心不已，「全部都是阿Ann（許鞍華）可愛的特質！」

▲▼導演許鞍華（上圖，下圖右）透過電影，得以與曖昧疏離的母親和解。（圖／傳影互動）

片中還可見到她私下小糊塗的一面，某次許鞍華跟媽媽約好出門，但結果到了現場才發現店家公休，只好尷尬傻笑。

種種事跡都讓觀眾忍不住莞爾一笑，

珍貴的留下大導演私下意外反差萌的身影。

許鞍華先從台灣武俠電影先驅胡金銓導演的助理入行，接著進入香港電視劇《奇趣錄》拍攝工作，而她的第一部電影《瘋劫》就獲得金馬獎優等劇情片、最佳剪輯和最佳攝影，也成為香港新浪潮的年輕導演。雖然在45年的電影行業中，許鞍華經歷許多高低潮起伏，但憑《女人四十》摘下金馬獎最佳女主角獎的蕭芳芳，就精準形容：「張叔平說導演是神，嚴浩說導演是狗，但是我覺得許鞍華卻是在神跟狗之間，取得平衡的一個導演。」