從容的都會生活，從 KIA Picanto 開始

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從容的都會生活，從 KIA Picanto 開始

2GameSome - 有車賞

2020-12-28 09:25:01

從容的都會生活，從 KIA Picanto 開始
▲ 從容的都會生活，從 KIA Picanto 開始
台灣人愛買大車，更喜歡休旅車，但對於生活在「路狹車稠」都會地區的消費者來說，像 KIA Picanto 這類 A-Segment 小車，確實減輕不少駕駛壓力。再者，54.9 萬到 64.9 萬的建議售價，對於預算導向的買家而言更是少了經濟壓力。
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小改款 KIA Picanto 分四車型，1.2 繽紛版 54.9 萬元、1.2 都會版 58.9 萬元、1.2 X-Line 62.9 萬元、1.2 GT-Line 64.9 萬元。
小改款 KIA Picanto 分四車型，1.2 繽紛版 54.9 萬元、1.2 都會版 58.9 萬元、1.2 X-Line 62.9 萬元、1.2 GT-Line 64.9 萬元。
雖然是不到 3.6 米的都會小車，Picanto 外觀一點也不呆，反而給人精明能幹的印象。以這次體驗的頂規 GT-Line 而言，新款虎鼻水箱護罩和用上大面積亮黑色元素的前保桿，搭配頗吸睛的四點式 LED 頭燈，整個車頭表現出「車小志氣高」的氣質。車尾同樣採用新的保桿設計，不過個人較喜歡小改前的單邊雙出尾管，而非現在的造型飾管。
Picanto 新款虎鼻水箱護罩和用上大面積亮黑色元素的前保桿，搭配頗吸睛的四點式 LED 頭燈。
Picanto 新款虎鼻水箱護罩和用上大面積亮黑色元素的前保桿，搭配頗吸睛的四點式 LED 頭燈。
GT-Line 側裙有紅色線條點綴，16 吋輪圈造型也是 GT-Line 專屬。
GT-Line 側裙有紅色線條點綴，16 吋輪圈造型也是 GT-Line 專屬。
車尾同樣採用新的保桿設計，不過個人較喜歡小改前的單邊雙出尾管，而非現在的造型飾管。
車尾同樣採用新的保桿設計，不過個人較喜歡小改前的單邊雙出尾管，而非現在的造型飾管。
進入 Picanto 座艙，先前就不錯的用料延續到小改後。所謂不錯，是以其 64.9 萬的售價去評論，縱使車門板、儀表上蓋盡是硬質塑料，但駕駛常觸碰到的皮質方向盤、透氣皮椅，乃至於空調旋鈕的軟質橡膠環，都不會給人廉價感。八吋中央觸控螢幕這次多了「無線 Apple CarPlay 和 Android Auto」功能，這在級距內定是可以拿出來炫耀一下。

GT-Line 車型內裝採用黑紅配置，駕駛常觸碰到的皮質方向盤、透氣皮椅，乃至於空調旋鈕的軟質橡膠環，都不會給人廉價感。
GT-Line 車型內裝採用黑紅配置，駕駛常觸碰到的皮質方向盤、透氣皮椅，乃至於空調旋鈕的軟質橡膠環，都不會給人廉價感。
平底皮質方向盤取材自 KIA Stinger。
平底皮質方向盤取材自 KIA Stinger。
中控台下方有置杯架和雙層置物空間。
中控台下方有置杯架和雙層置物空間。
無線手機串連功能是都會版以上標配。
無線手機串連功能是都會版以上標配。
主被動安全部分，就是小改款 Picanto 比以往更精明之處。之前就非常有誠意的七具氣囊和熱沖壓鋼材少不了，也全車系標配煞車力道輔助、上坡起步輔助、緊急煞車警示等安全系統。原廠主打的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，GT-Line 除了全車系標配的前方碰撞警示、前方主動煞車輔助系統，還給你可置中於車道的 LFA 全速域進階型車道維持輔助系統。此外，58.9 萬的都會版以上就有後方顯影輔助系統，讓這台小車停車更從容不迫。

小改款 Picanto GT-Line 方向盤上多了搭配車道維持功能的智慧駕駛按鍵。
小改款 Picanto GT-Line 方向盤上多了搭配車道維持功能的智慧駕駛按鍵。
Picanto 全車系升級標配 4.2 吋全彩旅程電腦，可顯示智慧駕駛等圖資。
Picanto 全車系升級標配 4.2 吋全彩旅程電腦，可顯示智慧駕駛等圖資。
GT-Line 除了全車系標配的前方碰撞警示、前方主動煞車輔助系統，還給你可置中於車道的 LFA 全速域進階型車道維持輔助系統。
GT-Line 除了全車系標配的前方碰撞警示、前方主動煞車輔助系統，還給你可置中於車道的 LFA 全速域進階型車道維持輔助系統。
空間部分，相信將此車納入購車清單的消費者，多數時候都是兩人或一人用車的都會人士。即便如此，後座偶爾要帶上親朋好友也不顯得勉強，一般成人坐進後座，也還有一個拳頭的頭部和膝部空間。行李廂部分，基本的 225 公升已經夠用，底板還可再往下放，加上 6/4 椅背傾倒功能，絕對可以滿足都會人士日常使用。

雙色透氣皮椅給予適當的橫向支撐，駕駛座高度也可調整。
雙色透氣皮椅給予適當的橫向支撐，駕駛座高度也可調整。
一般成人坐進後座，也還有一個拳頭的頭部和膝部空間。
一般成人坐進後座，也還有一個拳頭的頭部和膝部空間。
行李廂基本 225 公升。
行李廂基本 225 公升。
6/4 椅背傾倒功能，提供平坦的存放空間。
6/4 椅背傾倒功能，提供平坦的存放空間。
底板還可再往下放。
底板還可再往下放。
雖然是定位在平價都會小車，Picanto 意外地給予不錯的操控體驗。首先，透過皮質方向盤可以感受到清晰且不太過輕盈的轉向，讓這車給人靈巧的動態反應。84 匹馬力和 12 公斤米扭力可以從容應付 1,005 公斤的空車重，倒是新採用的五速電子序列式變速系統（5速自手排），剛交車時會需要一些時間揣摩油門的收放；舉例來說，在一檔進二檔前一刻放油門，入二檔後再踩油門，就可以消弭掉序列式變速箱在檔位切換時的頓挫。簡言之，不錯的操控和這樣的油門收放，反而給我不錯的「人車對話」。

雖然是定位在平價都會小車，Picanto 意外地給予不錯的操控體驗。
雖然是定位在平價都會小車，Picanto 意外地給予不錯的操控體驗。
透過皮質方向盤可以感受到清晰且不太過輕盈的轉向，讓這車給人靈巧的動態反應。
透過皮質方向盤可以感受到清晰且不太過輕盈的轉向，讓這車給人靈巧的動態反應。
新採用的五速電子序列式變速系統（5速自手排）沒有 P 檔，停車時就是 N 檔加手煞車。
新採用的五速電子序列式變速系統（5速自手排）沒有 P 檔，停車時就是 N 檔加手煞車。
New 1.2 MPI 四缸自然進氣引擎擁有 84 匹的最大馬力與 12.0kgm 的最大扭力。
New 1.2 MPI 四缸自然進氣引擎擁有 84 匹的最大馬力與 12.0kgm 的最大扭力。
在都市生活，開車對許多人而言總是充滿壓力。靠著不到 3.6 米的車長、僅 4.7 米的迴轉半徑，再加上符合時代潮流的安全與科技配備，最貴不超過 65 萬元的 KIA Picanto 反而能讓車主從容不迫地穿梭在城市喧囂間。你說，小車是否值得考慮？
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