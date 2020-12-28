▲ 從容的都會生活，從 KIA Picanto 開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然是不到 3.6 米的都會小車，Picanto 外觀一點也不呆，反而給人精明能幹的印象。以這次體驗的頂規 GT-Line 而言，新款虎鼻水箱護罩和用上大面積亮黑色元素的前保桿，搭配頗吸睛的四點式 LED 頭燈，整個車頭表現出「車小志氣高」的氣質。車尾同樣採用新的保桿設計，不過個人較喜歡小改前的單邊雙出尾管，而非現在的造型飾管。
進入 Picanto 座艙，先前就不錯的用料延續到小改後。所謂不錯，是以其 64.9 萬的售價去評論，縱使車門板、儀表上蓋盡是硬質塑料，但駕駛常觸碰到的皮質方向盤、透氣皮椅，乃至於空調旋鈕的軟質橡膠環，都不會給人廉價感。八吋中央觸控螢幕這次多了「無線 Apple CarPlay 和 Android Auto」功能，這在級距內定是可以拿出來炫耀一下。
主被動安全部分，就是小改款 Picanto 比以往更精明之處。之前就非常有誠意的七具氣囊和熱沖壓鋼材少不了，也全車系標配煞車力道輔助、上坡起步輔助、緊急煞車警示等安全系統。原廠主打的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，GT-Line 除了全車系標配的前方碰撞警示、前方主動煞車輔助系統，還給你可置中於車道的 LFA 全速域進階型車道維持輔助系統。此外，58.9 萬的都會版以上就有後方顯影輔助系統，讓這台小車停車更從容不迫。
空間部分，相信將此車納入購車清單的消費者，多數時候都是兩人或一人用車的都會人士。即便如此，後座偶爾要帶上親朋好友也不顯得勉強，一般成人坐進後座，也還有一個拳頭的頭部和膝部空間。行李廂部分，基本的 225 公升已經夠用，底板還可再往下放，加上 6/4 椅背傾倒功能，絕對可以滿足都會人士日常使用。
雖然是定位在平價都會小車，Picanto 意外地給予不錯的操控體驗。首先，透過皮質方向盤可以感受到清晰且不太過輕盈的轉向，讓這車給人靈巧的動態反應。84 匹馬力和 12 公斤米扭力可以從容應付 1,005 公斤的空車重，倒是新採用的五速電子序列式變速系統（5速自手排），剛交車時會需要一些時間揣摩油門的收放；舉例來說，在一檔進二檔前一刻放油門，入二檔後再踩油門，就可以消弭掉序列式變速箱在檔位切換時的頓挫。簡言之，不錯的操控和這樣的油門收放，反而給我不錯的「人車對話」。
在都市生活，開車對許多人而言總是充滿壓力。靠著不到 3.6 米的車長、僅 4.7 米的迴轉半徑，再加上符合時代潮流的安全與科技配備，最貴不超過 65 萬元的 KIA Picanto 反而能讓車主從容不迫地穿梭在城市喧囂間。你說，小車是否值得考慮？