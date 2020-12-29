房市／南勢重劃區新舊大樓房價差異不大 都在1字頭
財經中心/綜合報導
2020-12-29 08:00:00｜2020-12-29 09:03:47
桃園市平鎮區的南勢重劃區近十年來發展完善，平鎮國民運動中心去年啟用，公共設施逐漸到位，一字頭親民房價吸引鄰近平鎮工業區上班族群買盤，也因新大樓與中古大樓價差不大，都在1字頭，因此近年來區域內的交易量以五年內的大樓最受青睞。
根據桃園住宅及不動產資訊桃寶網的實價資料顯示，南勢重劃區早期交易量以透天居多，近十年內才漸發展電梯大樓，因此以屋齡5年內的電梯大樓為交易熱門物件，信義房屋平鎮店副店長宋律吾分析原因，這一兩年因重劃區內素地不多，未推新案，交易量趨緩。而根據桃寶網統計今年1至11月的實價資料，屋齡５年內的新大樓平均單價16萬，6年以上的中古大樓平均單價15.5萬，因新大樓與中古大樓價差不大，近年來新大樓交易突出；信義房屋平鎮店副店長宋律吾分析原因，南勢重劃區的華廈與公寓物件本就不多，再加上中古屋需再花一筆不小的費用整理屋況，資金有限的年輕首購族寧買新大樓。
南勢重劃區位於平鎮區的南側，東以中豐路南勢二段為界，西至新光路四段、南鄰天津街、北至南平路、中豐路，鄰近平鎮工業區；南勢重劃區的位置離平鎮市區有一段距離，離楊梅區與龍潭區更近。南勢重劃區以桃園市警察局平鎮分局為中心點，當地的電梯大樓近10年內開始發展，宋律吾進一步表示，屋齡較新的電梯大樓單價區間在16至20萬，因為鄰近平鎮工業區，工業區上班族的剛性需求也支撐買盤，以總價1000萬以下的房屋為交易主力。