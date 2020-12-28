王怡中天冷運動猝死僅39歲　醫指常見風險因子，突發胸痛速就醫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
猝死常見風險因子，風險族群更要小心
新光醫院教學研究部副主任洪惠風醫師就曾指出，猝死通常是因為突如其來的心律不整或心肌梗塞等原因所致，其有如土石流一般，原本風平浪靜毫無異常，在經過如大雨沖刷般的風險因子洗禮後，狀況就突然發生。風險因子不僅限於天氣變冷，其他像是壓力過大、情緒緊繃、運動過度、身體疲倦、作息不良等，這些都是風險因子。且有別於多數民眾的認知，猝死不僅僅只會發生在中高年齡層身上，健康的青壯年也有可能發生。
不論年紀為何，各年齡層都應留意風險因子，特別是風險族群更要多加留意。家醫科何松穎醫師就曾指出，像是高血糖、高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病患者，風險就會相較比常人來得高，其次如抽菸者、肥胖者、有相關病史者也會相較來得危險，提醒民眾不能大意。
急性心臟問題危險高 突發胸悶、胸痛速就醫
即便心臟問題引猝死如同土石流般來得突然，但還是有跡可循，若民眾出現相關症狀，務必要提高警覺，盡速就醫，以爭取黃金搶救時間。衛服部國健署提醒，心臟病發生的前兆常見就包括了突發性的胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、想吐、極度疲倦、頭暈、暈厥等症狀，當這些症狀出現時很有可能是心臟病急性發作。更年期婦女則可能出現如氣喘、背痛等非典型症狀，也應當留意。
防急性心臟病引猝死 注意生活細節保安全
防範心臟疾病所帶來的生命威脅，建議民眾應盡可能避免前述的風險因子、保持良好作息、運動也切勿過度過強，凡事循序漸進，天冷之際更是要注意保暖。國健署建議，平常天氣較為寒冷的時候，應留意頸部及四肢的保暖，可善用圍巾、手套等物，並以多層次為主，以便隨時穿搭。平時睡前可以在床邊先備妥保暖衣物，以利起床如廁時穿上保暖。起床時可先在被窩當中活動，暖暖身體再起床，並先喝杯溫開水暖身。而在洗澡之前，何松穎醫師也建議可以先以熱水提高浴室溫度再進入浴室，其後再將衣物脫掉，並於洗完澡穿上衣服後再出浴室為佳。
《延伸閱讀》
．冬天洗澡防中風、心肌梗塞！醫：先洗手腳再洗身體，這些細節都要留意！
．天冷、溫差大易中風、心肌梗塞，何松穎醫師教防範及保命
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。