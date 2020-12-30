McLaren Automotive 執行長：McLaren Automotive 不會推出SUV產品，並將著重混合動力開發

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即便即將度過艱難的2020年，McLaren Automotive首席執行長Mike Flewitt對品牌未來的發展依舊有著清晰的輪廓，日前其接受媒體訪問時，依舊被問及是否會專注開發電動車，或是推出SUV等問題，答案仍然都是否定的，Mike Flewitt表示：品牌源自賽車的McLaren，將會專注在超級跑車與駕駛者感受上，現階段擴展至其他領域都還言之過早，而且也與品牌歷史基因不符。
McLaren Automotive管理高層一向反對開發跨界車款，其中工程設計主管Dan Parry-Williams就表示：SUV既缺乏運動性且不全然實用，McLaren Automotive並不會為了營利而推出相關產品，營銷主管Jolyon Nash也認為跨界車款會損害品牌形象。
不過Mike Flewitt也將致力開發油電混合動力系統，他們認為油電混合動力將是目前兼顧性能與環保法規的最好選擇，在2022年至2023年後，McLaren Automotive將不再生產純燃油動力車款。其中全新超跑Artura將在2021年上半年亮相，將採用全新的MCLA碳纖維平台開發，動力系統將會是由一具雙渦輪增壓V6引擎為基礎的混合動力系統。另外，預計在2025年將推出P1的後繼車款。