洛杉磯湖人週六作客以116：132不敵波特蘭拓荒者，當家後衛盧卡．唐西奇（Luka Doncic）因左側腹股溝痠痛缺陣。不過賽後傷勢更新傳出利多，湖人總教練JJ．雷迪克（JJ Redick）證實，唐西奇接受的MRI檢查結果「良好」，目前僅列為NBA美國職籃（National Basketball Association）逐日觀察，短期內不需長時間休兵。
雷迪克指出，唐西奇本場未出賽，與其說是傷勢惡化，不如說是近4天內出賽3場的累積疲勞考量，因此教練團選擇保守處理。湖人將於今(19)日背靠背出戰多倫多暴龍，唐西奇是否上場，仍需視當天身體反應而定。
內線傷情同樣吃緊 雷迪克已用19套先發組合
湖人本場比賽傷兵名單依舊冗長。先發中鋒德安卓．艾頓（Deandre Ayton）因膝蓋不適缺陣，賈克森．海耶斯（Jaxson Hayes）則受到腿後肌拉傷影響，加上奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）仍在左小腿二級拉傷的恢復期，湖人被迫以馬克西．克勒貝爾（Maxi Kleber）頂上先發中鋒，由發展聯盟拉上的德魯．提米（Drew Timme）擔任主要替補。
雷迪克直言，這場失利正是湖人本季傷兵問題的縮影。40場比賽下來，他已被迫排出19套不同的先發陣容，輪換穩定度始終難以建立。
詹姆斯拒絕以傷勢當藉口 提米成意外亮點
儘管人手短缺，勒布朗．詹姆斯（LeBron James）賽後仍拒絕以傷病作為戰績起伏的理由。他強調，球隊必須專注於場上執行力，等待陣容逐漸回到完整狀態。本場詹姆斯繳出20分、9籃板、8助攻的全能數據，仍試圖穩住比賽節奏。
此役最大收穫，來自提米的亮眼演出。這名發展聯盟內線替補上陣29分鐘，攻下生涯新高21分，投籃12投9中，外線4投3中，另有4助攻。詹姆斯賽後直言，若湖人持續給予機會，提米有機會在輪換中扮演更實質角色。
湖人目前戰績24勝16敗，接下來將在背靠背第二戰迎戰暴龍。從教練團與隨隊記者透露的訊息來看，唐西奇被放上場的機率不低，但艾頓與海耶斯的狀況仍有變數。在傷兵潮尚未完全緩解前，湖人如何在短期內撐住戰力下限，將直接影響接下來的排名走勢。
