▲效力於國王的四年級側翼艾利斯（Keon Ellis），以強悍的單防能力與生涯41.5%的三分命中率，被評為湖人最理想的邊緣球員目標。（圖／美聯社／達志影像）

▲佩林卡是否會為了這塊防守拼圖而放棄潛力新星柯奈特，將成為未來兩周湖人最重要的戰略決策。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數階段，洛杉磯湖人隊的補強動向再度成為全美體壇焦點。根據《ESPN》名記Tim Bontemps與Brian Windhorst的最新報導，由於薪資總額逼近第一硬上限（First Apron），湖人目前正鎖定市場上的「平價交易」。最新消息指出，球隊已與沙加緬度國王隊的「3D」悍將艾利斯（Keon Ellis）緊密聯繫，甚至可能不惜送出八村壘和首輪新秀柯奈特（Dalton Knecht）作為籌碼。湖人本季在防守效率上持續低於聯盟平均，對於能鎖定對方外線核心的防守者需求若渴。效力於國王的四年級側翼艾利斯（Keon Ellis），以強悍的單防能力與生涯41.5%的三分命中率，被評為湖人最理想的邊緣球員目標。與此同時，曾效力過湖人的「微波爐」得分手蒙克（Malik Monk）也出現在討論名單中，他的回歸有望分擔東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）的得分壓力。根據《LakeShowLife》提出的交易方案，湖人可能送出前鋒八村壘與今年上場時間不穩定的新秀柯奈特（Dalton Knecht），以換回艾利斯、蒙克以及一枚2029年的首輪選秀權。對湖人而言，這項交易能在不動用核心主力的情況下，一次解決外線防守與替補得分不足的沉痾。湖人目前距離第一硬上限僅剩約110萬美元的薪資空間，這意味著球隊幾乎沒有操作「短約」或簽下昂貴自由球員的空間。在這種限制下，合約極具性價比的艾利斯成為了湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）眼中的首選。此外，鵜鶘隊的防守大閘瓊斯（Herb Jones）雖與湖人互有興趣，但因鵜鶘開價兩枚首輪選秀權，對僅剩 2032 年首輪籤的湖人而言，這項交易目前顯得遙不可及。隨著球隊二當家里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣多時，加上唐西奇（Luka Doncic）近期腹股溝傷勢反覆，湖人戰績已下滑至24勝16負。管理層意識到，若不趕在2月前優化陣容，今年詹姆斯的「爭冠最後機會」恐將提前幻滅。勇士隊與尼克隊也對艾利斯展現濃厚興趣，這使得這場爭奪戰更顯激烈。佩林卡是否會為了這塊防守拼圖而放棄潛力新星柯奈特，將成為未來兩周湖人最重要的戰略決策。