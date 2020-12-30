證實變種病毒傳染力更強！英國專家：致死率無太大差別
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-30 11:08:18
英國近期發現新型冠狀病毒（COVID-19）變種病毒株，由於傳染力比原病毒更強導致境內新增確診病例急遽飆升，29日更新增5315例，過去7天增加逾27.2萬例。同時，在歐洲各國包括法國、德國、丹麥、瑞士，加拿大、印度、韓國、日本等地都有發現患者感染變種病毒。最新研究發現，雖然變種病毒傳播能力驚人，但並不會比其他變種病毒更容易引發重症。
據《路透社》報導，英國公共衛生部門（PHE）對變種病毒株進行研究，比對1769個感染「野生型」（wild-type）患者以及感染變種病毒的1769個患者，並且兩組的年齡、性別、居住地區與檢測時間均相等。研究人員發現，42個需要住院的受試者中，有16人感染的是變種病毒，26人感染的是一般病毒；死亡病例中有12人感染變種病毒、10人感染一般病毒。數據初步顯示，變種病毒和野生型病毒之間的住院率、28天內的致死率在統計學上均無差異，代表與其他變種病毒相比，在英國發現的病毒株並無太大的差別。
但研究也補充說明，從感染變種病毒的患者身上發現導致接觸者感染病毒的「二次發作」的比率（secondary attack rate）確實比野生型病毒來得高。這項結果呼應英國政府流行疾病顧問早前的緊告，海沃德（Andrew Hayward）表示，若英國不對傳染力更強的病毒採取更嚴厲的措施，未來幾週將會是場「大災難」。
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