學童缺鈣問題多　光泉攜手羽球一哥周天成送愛到校園

台灣兒科醫學會建議，小學學童每日鈣質攝取至少為800毫升，在四年級後更應該提升每日至少1000毫升，然而卻有高達9成的學童缺鈣，或甚至是攝取量僅達建議的16%，導致鈣質攝取量明顯不足。為了傳遞乳品攝取知識，光泉在三年前便與小天下合作出版了《我愛牛奶》知識小百科，期望透過有趣的漫畫小百科，將牛奶生產的過程及正確的知識傳達給孩童。

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光泉自2018年起啟動公益計畫，首年捐贈桃園市、嘉義縣市轄內國小3至6年級，共計4753班；2019年捐贈臺中市、南投縣轄內國小3至6年級，共計5065班，作為各班班級讀物；為了進一步照顧偏鄉學校弱勢家庭學童的營養，另外資助偏鄉小學每年2萬多瓶牛奶，獲得師生與家長的感謝。

▲自光泉公益計畫展開以來，累計共資助6萬多瓶光泉牛奶，提供偏鄉小學，讓孩子快樂地享用牛奶、活力學習。（圖／翻攝光泉TV YouTube頻道）

光泉延續這份初衷，今年特別邀請了羽球名將台灣一哥周天成前進雲林、彰化縣市，讓愛繼續傳下去，同時勉勵學童用功之餘，不要忘記身體健康的重要。此外，光泉在日前贈書記者會上，更是首次曝光雲林僑真國小小小運動員紀實的影片，記錄小運動員們永不放棄的精神。光泉本次也贊助僑真國小羽球隊一整學期的光泉牛奶，期望透過這樣的方式，讓更多企業響應，善盡社會責任。



▲日前光泉於雲林縣政府舉辦「我愛牛奶 2020公益贈書計畫記者會」，雲林縣副縣長謝淑亞(後排右二)、光泉董事長汪林祥 (後排左五)、羽球國手周天成(後排左六)及未來親子許耀雲社長(左一)。（圖／資料照片）

光泉董事長汪林祥表示，自2018年起，光泉即陸續前進桃園、嘉義、臺中、南投、雲林、彰化縣市，送出了近15000本《我愛牛奶》作為各班班級讀物；為了進一步照顧偏鄉學校弱勢家庭學童的營養，也在三年來共資助6萬多瓶光泉牛奶，提供偏鄉小學，讓孩子快樂地享用牛奶、活力學習。



汪林祥提到，期待透過我們每年持續執行的公益計畫，期許自己扮演孩子營養與知識補給的推手，讓偏鄉的孩童能同時補充牛奶營養與知識，強化身心成長與健康，為台灣的未來種下希望，希望這樣的愛可以在每個人心中，不斷的傳遞下去。



▲光泉董事長汪林祥(左一)、周天成(左二)致贈光泉牛奶給僑真國小羽球隊，由校長蘇清泉(右二)及教練林佑叡(右一)代表受贈。(圖／NOWnews) 羽球國手周天成表示，這次響應光泉公益計畫，一方面是因為他認為若是在國際賽上有些成績，但是若沒有把經驗傳承出去，只會停留在個人身上，希望透過這個機會，把一些觀念、想法傳遞給下一代，甚至教練也能因此感受到新的能量。對他來說，有了這個念頭，當他回到場上會想著不是為了自己要得到第一名，而是希望用更好的影響力再去回饋給更多人。



同時周天成也提到，「公益一個人很難，可是大家一起就會有很大的幫助」，希望透過這個活動讓小朋友知道有人在幫助他們，給他們一個目標，因為這些孩子都是未來國家的棟樑，在未來羽球的路上可以繼續加油。