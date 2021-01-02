連天王麥可都喊讚！大師坂本龍一的配樂處男作是這部片

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《俘虜》找來東西方音樂才子坂本龍一與大衛鮑伊同台飆戲，在當年可說未演先轟動，當時31歲的坂本龍一為樂團YMO一員，前衛的音樂風格受流行天王麥可傑克森青睞，進而改編並翻唱。而青春正盛、有著濃眉深目、脫俗氣質的坂本龍一被導演大島渚相中，邀他演出《俘虜》，視對方為偶像的坂本二話不說便答應。
值得一提的是，當年大島渚原想請大衛鮑伊做配樂，但被他以想專心演戲為由婉拒，反而是坂本龍一自告奮勇說：「配樂也請讓我做。」此外，坂本當時大膽要求大島渚給他3個月時間，沒想到對方答應，期間大島渚也僅找坂本聽過1次配樂，且說句「很好！」就走了，回想這段往事，坂本笑說：「我真心覺得他超級勇敢的！」
考量故事背景發生在聖誕節前夕，地點又在印尼，坂本龍一巧妙運用金屬樂器「甘美朗」的聲響，化作充滿東洋風情的鐘聲，主題曲《Merry Christmas, Mr. Lawrence》深刻雋永的鋼琴旋律立刻受到世界各地影迷、樂迷的推崇，電影配樂更是一鳴驚人榮獲英國電影金像獎。
隨後坂本龍一還找來Japan樂團主唱David Sylvian合作，將旋律填詞改編為歌曲《Forbidden Colours》，且他不管是俊美的外型，或是獨特嗓音皆神似大衛鮑伊，在當時更是引起熱議。而在David Sylvian的詮釋下，這首歌在全球廣為流傳，成了影迷心中津津樂道的「神曲」。（編輯：楊穎軒）