超級寒流不怕　企業為中低收入獨居長輩送暖

全台氣溫懸崖式驟降，彰化縣芳苑鄉油品企業及時送暖，負責人夫婦今（30）日親自備好75份胡麻油前往二林鎮廣興國小，囑託校長及里長協助把「補冬」聖品，親送給有需要的家戶和中低收入的獨居長輩，為在彰化海線的嚴寒厚添暖意。

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▲芳苑鄉油品企業夫婦親自備好75份胡麻油前往二林鎮廣興國小，囑託廣興國小校長協助把「補冬」聖品，親送給有需要的家戶和中低收入的獨居長輩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲芳苑鄉油品企業夫婦親自備好75份胡麻油前往二林鎮廣興國小，囑託廣興國小校長協助把「補冬」聖品，親送給有需要的家戶和中低收入的獨居長輩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

新建美是芳苑鄉經營三代的老油廠，總經理陳煥明近幾年來積極轉型，不只與在當地農民契作黑芝麻，也朝向經營體驗工廠(「油籽學堂」)多角經營提升產業價值。從107年開始，新建美與二林鎮廣興國小合作，積極整合二林鎮和芳苑鄉農業和海洋教育亮點，申請「教育部優質戶外教育路線計畫」，把宜蘭、苗栗、台中、南投、嘉義和屏東的學校單位邀請前來「遊學」，漸漸打開知名度。

陳煥明表示，廣興國小推廣戶外教育，媒合學校團體前來遊學，的確為芳苑蚵藝中心和油籽學堂，帶來不少推廣和經濟效益，所以新建美期待將「教育部專案」盈餘全數捐出來做回饋。因為適逢超級寒流襲台，麻油可以廣泛入菜，讓大家補冬，所以和太太計畫將盈餘，折合75份胡麻油(每份500亳升)，希望把這份心意直接回饋給廣興里的居民，交由校長和里長來分配。

廣興里里長詹金水說，村子裡年輕人大多到外地工作，獨居老人真的不少，平常就需要密集拜訪、關心起居，這幾天，天氣寒涼老人家真的需要好好照顧，很感謝新建美把這份溫暖及時送來廣興。

廣興國小學生是最直接的受惠者，校長吳寶嘉表示，很感謝企業能善盡社會責任，學校會以「家戶」為單位來發放油品，同時，也樂見學區中的弱勢家庭能雨露均霑，在寒冬中一起感受幸福的氣味，學生洪煒智說，我想要快快把麻油帶回家，讓媽媽做好料理給我們吃。