棒球是一場關於失敗的遊戲，無論是在球場上還是管理層中。然而，對於紐約洋基這支偉大的球隊而言，現代球迷正經歷一種因「僵化流程」與「平庸策略」導致的慢性衰退。美媒《Yanks Go Yard》撰文重砲批評，指出洋基隊正陷入一種「無法將農場天賦轉化為大聯盟戰力，卻又死守新秀不肯交易」的死循環，與死對頭洛杉磯道奇相比太過僵化，最終導致球隊在2025年季後賽首輪慘遭淘汰。
洋基與道奇隊的殘酷對比
報導指出，同樣是投入巨資，洛杉磯道奇隊即便在2025年支付了超過5500萬美元的「沉沒成本」（如康福托、史考特等未發揮貢獻的球員），依然完成了世界大賽二連霸。
反觀洋基隊，死守著希克斯（Aaron Hicks）、瑞佐（Anthony Rizzo）與勒梅修（DJ LeMahieu）的無效合約，嚴重限制了財務靈活性。更致命的是，球隊過度寄望沃爾皮（Anthony Volpe）、多明格茲（Jasson Domínguez）與威爾斯（Austin Wells）等年輕球員能在2025年實現大躍進，最終卻換來分區系列賽（ALDS）四場出局的苦果。
凱許曼的養成悲歌：25年僅出一位「賈吉」
在凱許曼（Brian Cashman）任內，洋基隊自行培養的野手WAR值領先者分別是賈吉（Aaron Judge）、賈德納（Brett Gardner）與沃爾皮（Anthony Volpe）。令人心酸的是，沃爾皮即便在2023至2025年間表現被視為全聯盟最差的打者之一，居然能排在隊史第三。
報導列舉了一長串曾經備受期待卻在洋基體系「消磨」掉的球員名單：從塞維里諾（Luis Severino）、桑契斯（Gary Sánchez）到近期的培雷拉（Everson Pereira）與培拉薩（Oswald Peraza）。這反映了洋基養成體系的崩潰——他們能發現人才，卻無法讓他們在高強度壓力下生存。
交易不夠果決造成惡性循環
《Yanks Go Yard》指出，凱許曼被認為極其擅長「限制交易風險」，但他之所以很少送走讓球迷後悔的新秀，是因為洋基系統中根本極少出現頂級天賦。
高點不賣： 當沃爾皮或培拉薩身價最高時，洋基堅持不交易，隨後看著他們在大聯盟掙扎、身價暴跌。
低點難賣： 一旦這些新秀表現不如預期，市場價值全無。
非賣品困境： 當球隊好不容易出現像本·萊斯（Ben Rice）或舒立特勒（Cam Schlittler）這樣的亮點時，洋基又因為陣容太爛，將他們視為「不可或缺」的拼圖而不敢交易。
數據亮點：2025季後賽的新希望或假象？
儘管批評聲浪不斷，24歲投手施利特勒（Cam Schlittler）在2025年季後賽的表現成為唯一慰藉：14.1局投球、防禦率1.26、14次三振且0保送，WHIP僅0.91。本·萊斯（Ben Rice）也寫下紀錄，成為1998年後首位在季後賽生涯首打席就擊出全壘打的洋基新秀。
《Yanks Go Yard》表示，這套「依賴零星新秀奇蹟」搭配「高薪過氣球員」的模式，讓洋基成為一支「優秀且具備季後賽競爭力」的球隊，但距離「偉大的冠軍爭奪者」仍有巨大鴻溝。除非養成體系能產生質變，否則舒立特勒與萊斯的成功恐怕只是曇花一現，而非王朝重啟的信號。
消息來源：Yanks Go Yard
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，同樣是投入巨資，洛杉磯道奇隊即便在2025年支付了超過5500萬美元的「沉沒成本」（如康福托、史考特等未發揮貢獻的球員），依然完成了世界大賽二連霸。
反觀洋基隊，死守著希克斯（Aaron Hicks）、瑞佐（Anthony Rizzo）與勒梅修（DJ LeMahieu）的無效合約，嚴重限制了財務靈活性。更致命的是，球隊過度寄望沃爾皮（Anthony Volpe）、多明格茲（Jasson Domínguez）與威爾斯（Austin Wells）等年輕球員能在2025年實現大躍進，最終卻換來分區系列賽（ALDS）四場出局的苦果。
在凱許曼（Brian Cashman）任內，洋基隊自行培養的野手WAR值領先者分別是賈吉（Aaron Judge）、賈德納（Brett Gardner）與沃爾皮（Anthony Volpe）。令人心酸的是，沃爾皮即便在2023至2025年間表現被視為全聯盟最差的打者之一，居然能排在隊史第三。
報導列舉了一長串曾經備受期待卻在洋基體系「消磨」掉的球員名單：從塞維里諾（Luis Severino）、桑契斯（Gary Sánchez）到近期的培雷拉（Everson Pereira）與培拉薩（Oswald Peraza）。這反映了洋基養成體系的崩潰——他們能發現人才，卻無法讓他們在高強度壓力下生存。
交易不夠果決造成惡性循環
《Yanks Go Yard》指出，凱許曼被認為極其擅長「限制交易風險」，但他之所以很少送走讓球迷後悔的新秀，是因為洋基系統中根本極少出現頂級天賦。
高點不賣： 當沃爾皮或培拉薩身價最高時，洋基堅持不交易，隨後看著他們在大聯盟掙扎、身價暴跌。
低點難賣： 一旦這些新秀表現不如預期，市場價值全無。
非賣品困境： 當球隊好不容易出現像本·萊斯（Ben Rice）或舒立特勒（Cam Schlittler）這樣的亮點時，洋基又因為陣容太爛，將他們視為「不可或缺」的拼圖而不敢交易。
數據亮點：2025季後賽的新希望或假象？
儘管批評聲浪不斷，24歲投手施利特勒（Cam Schlittler）在2025年季後賽的表現成為唯一慰藉：14.1局投球、防禦率1.26、14次三振且0保送，WHIP僅0.91。本·萊斯（Ben Rice）也寫下紀錄，成為1998年後首位在季後賽生涯首打席就擊出全壘打的洋基新秀。
《Yanks Go Yard》表示，這套「依賴零星新秀奇蹟」搭配「高薪過氣球員」的模式，讓洋基成為一支「優秀且具備季後賽競爭力」的球隊，但距離「偉大的冠軍爭奪者」仍有巨大鴻溝。除非養成體系能產生質變，否則舒立特勒與萊斯的成功恐怕只是曇花一現，而非王朝重啟的信號。