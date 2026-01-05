我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白瑜解析2026十二星座上半年運勢。

▲白瑜指出有伴的射手座該有結婚計劃，單身的處女座可能朋友變情人。

2026十二星座上半年桃花運勢分析！知名星占專家「白瑜」日前透過YouTube頻道解析「2026上半年十二星座運勢」，當中桃花運勢最受討論，她指出，有伴的射手座該有結婚計劃，單身的處女座有可能朋友變情人，巨蟹座適宜家人或老朋友介紹，雙魚座則有可能出現一見鍾情的狀況。以下為十二星座2026上半年桃花分析總整理。💞桃花——單身的牡羊，三月下旬之後，因為專案學習場合認識一些人，其中有一些務實型的對象，對你來說是蠻合的；有伴的牡羊，在第一季容易出現日常跟理想有分歧的狀況，把家務跟金流具體地預先規劃下來，再去溝通，可以降低摩擦。💞桃花——單身的金牛，如果你在同溫層裡面找，務實溫暖系的朋友，慢慢地靠近他，先當朋友聊天，遠遠地聊，慢慢地靠近，是有機會遇到心儀對象；有伴的金牛，去討論中、長期相關穩定的事件，從小處開始討論，要不要同居？財務怎麼劃分？從一些小事上切入，再來討論最基本的事情。💞桃花——單身的雙子，在社群、機場、旅行的路上有一些人可能對你特別有興趣，或你對他有興趣，你們願意高頻率互動的對象，這些都是蠻好的機會；有伴的雙子，一起完成一件可以量化的事件，比如說我們今年上半年一起爬五座山。💞桃花——單身的巨蟹，在家人或老朋友介紹下的對象是可信度比較高的；有伴的巨蟹，安排家庭會議，錢要怎麼花？花在哪裡？然後大家互相的界線在哪裡，你有伴但是又分工不明確的話，這感情很容易被破壞，所以先做好約定很重要。💞桃花——單身的獅子，在職場裡面遇到互相成就、同頻的人可以嘗試去互動，也許你們在工作上的火花可以磨出感情的火花；有伴的獅子，另一半他跟你是什麼樣的狀況你心裡最清楚，哪些是你做太多，哪些是對方做太多，分工、有沒有委屈感，這是你們的課題，互相包容那是最好，給彼此一些固定的空間跟時間，但是前提是要做好溝通，有一個互相信任的前提。💞桃花——單身的處女，朋友變情人的機會很高，把握一些積極主動聊天，不要把自己ㄍㄧㄥ在那裡，太被動了，你就當交個朋友，是朋友不一定要當情人，但是情人的前提要是朋友，對你來說才比較舒服；有伴的處女，需要一些工具來促成你們的溝通，比如說像諮商類的工具，這樣比較客觀一點，不會有主觀情緒的輸出，讓你們從溝通變吵架。💞桃花——單身的天秤，公領域的亮相可以吸引同頻的人，有沒有去演講的機會、或去俱樂部跟大家聊聊天交朋友的機會很重要，確認雙方的價值觀是雷同的；有伴的天秤，分工要公平，家人之間跟另外一半，怎樣是公平的要先討論好，而且承諾要落實，不要一直再畫大餅了，對方可能沒有耐心囉。💞桃花——單身的天蠍，在旅程、課程、特定的興趣社團，可能會遇見聊得來的人；有伴的天蠍，共學、共旅，有一個共同的目標可以增進你們感情的黏著度。💞桃花——單身的射手，創作、運動、公益活動，都能幫助你認識適合你的伴侶型的對象，也就是未來有機會定下來的人；有伴的你，把愛化成共同的計劃，如果你們還沒有結婚，只是長期的伴侶，那是不是要有一個求婚、結婚的計劃，把你們的感情像工作專案一樣稍微做一個企劃，在這個過程中，就可以感受到對方在你心裡有多重要。💞桃花——單身的你，合作、專案帶來的緣分，務實型的對象是很適合你的；有伴的摩羯，一起去思考，這一年你們要一起做些什麼呢？投資計劃有哪些？💞桃花——單身的水瓶，在社群上或是工作坊，可能會讓你遇到想法合拍的人；有伴的水瓶一起去規劃比各自忙碌，還要更增加彼此的感情溫度，如果你重視另一半的話，請把對方納入你的生活節奏裡面。💞桃花——單身的雙魚，在藝術展覽、音樂會可能會有好緣分出現，要積極把握，也可能會有一見鍾情的狀況；有伴的雙魚，先去沉澱感受，再去溝通，不然你的情緒很有可能燃燒到對方，如果對方對你來說很重要，就不要隨便把自己的情緒炸彈丟到對方身上。