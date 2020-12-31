366萬元起，承襲英倫賽道血脈─Jaguar F-Type正式在台發表！

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全新小改款F-Type承襲聞名車壇的一體式航太工法鋁合金車身結構做為造車基礎，以簡單俐落的車身線條，配上隱藏式車門把手設計與動感的電動收折隱藏式尾翼，結合跑車必備的空氣力學輪廓，延續其歷久彌新的經典跑格；在外觀造型上，P300 R-Dynamic與P450 R-Dynamic兩款車型，分別配置19吋輪圈與20吋輪圈，P450 R-Dynamic車型更搭配紅色煞車卡鉗，而雙車型全面革新進化的銳利 J Blade LED日行燈，搭配修長肌力線條的引擎蓋、葉子板散熱孔與網格狀大型水箱護罩，讓經典設計元素和當代美學得以巧妙融合，使得全新小改款F-Type一登場便可瞬間凝結氣場，成為路上最不容錯認的吸睛焦點。
以性能揚名立萬並打造過多款著名跑車的Jaguar品牌，本次發表的兩款全新小改款F-Type在動力配置依然剽悍上陣，P300 R-DYNAMIC車型配置Ingenium 2.0升四缸渦輪增壓引擎，可創造300PS/400Nm的充沛動力輸出，而同級唯一搭載5.0升 V8機械增壓的P450 R-DYNAMIC車型，除了標準配備主動式電子懸吊系統，更可輸出450PS/580Nm的強悍動力，雙車型皆搭配上重新精進調校的Quickshift 8速手自排變速箱，並擁有尖端航太工法的輕量化鋁合金車身結構與無所不在的空氣力學設計，0-100公里加速可分別締造5.7秒與4.6秒的亮眼佳績，加上前置引擎後輪傳動的Jaguar經典跑車配置，以及跑車必備的主動式跑車排氣系統，讓駕駛者在每一下油門踩踏時，除了感受到收放自如的加速反應，還能享受到靈敏細膩的操駕反饋，更能在猛爆的排氣聲浪中沉浸在全新小改款F-Type無時無刻賦予您的速度與激情。
全新小改款F-Type擁有高質感且前衛內裝鋪陳，除了雙車型皆配置固定式全景玻璃天窗以及能與車輛融為一體的跑車座椅外，更提供正副駕駛座6向電動調整功能以及雙區恆溫空調系統，同時也將Meridian 380W頂級音響系統納入標準備配，帶給駕駛者極致的聽覺饗宴，其中P450 R-Dynamic車型進一步升級為奢華的溫莎皮革高性能跑車座椅，讓駕駛者在享受駕馭樂趣時同樣能兼顧到最佳的舒適性。
全新小改款F-Type做為一輛性能跑車，此次結合人性化操縱邏輯和直覺化設計的車載科技絕對是一大亮點，其車艙內部採用12.3 吋高解析度的互動式數位儀表板提供了完整的駕駛資訊，而先進的 10吋Incontrol Touch Pro 智慧觸控顯示幕，更完整支援中文化衛星導航以及Apple CarPlay® & Android Auto™系統，透過多項前衛科技挹注與完美的系統整合，讓駕駛者與乘客擁有更豐富精采的移動生活。
此外，同步導入的InControl Remote遠端控制系統，車主僅需利用智慧型手機下載Jaguar Remote 應用程式，便能即時掌控車輛狀態，並可與愛車進行遠端互動，實踐一機在手遠端遙控的便利生活，搭配垂直整合的 e-Call SOS緊急通報以及b-Call道路救援服務，能在遭遇緊急事件時即時通報專屬服務中心，取得最快速妥善的解決方案或相關資訊。
此次發表的全新小改款F-Type全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含LKA車道維持輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、DCM駕駛注意力監控系統、DSC循跡動態穩定控制系統、EBA緊急煞車強度輔助系統與前後方停車警示系統，其中P450 R-Dynamic車型更標配了電子式後軸主動限滑差速器，全方位守護每位乘客的行車安全。
全新小改款F-Type在車型重新編成後，本次台灣引進P300 R-Dynamic與P450 R-Dynamic兩款車型，且購買後同時享有Jaguar 5年原廠保養專案，其中在大排氣量動力系統逐漸稀少下，除了千萬等級以上超跑，P450 R-Dynamic將是市場中極少數仍搭載大排氣量V8引擎的跑車，隨著時代持續演進，這將可能是最後一批擁有大排氣量V8引擎的世代，頗有時代意義，因此Jaguar Land Rover Taiwan邀您即刻入主，享受Jaguar品牌絕無僅有的「豹」力美學。
| 全新小改款F-Type
| 車型選擇
| 建議售價
| 銷售方案
| 全新小改款F-Type P300 R-DYNAMIC
| 366萬元起
| 全車系享0負擔5年原廠保養專案*
| 全新小改款F-Type P450 R-DYNAMIC
| 486 萬元起
| Jaguar Land Rover 全台授權經銷商
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