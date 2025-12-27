我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN有著帥氣外型和音樂才華，然而近來卻因校唱臭臉事件遭到炎上。（圖／王ADEN臉書）

創作歌手王ADEN近日在校園演唱會中，面對一名女學生誤闖舞台，他臭臉蹲在一旁拒唱，引發網友撻伐，連帶台北、宜蘭跨年演出遭取消。王ADEN憑著帥氣外型和音樂才華闖出知名度，他過去也曾大方分享感情史，透露3任舊愛全是姐姐，但三段戀愛時間都偏短，最長的一段是初戀，不過僅交往11個月就分手。另外，王ADEN在節目《小姐不熙娣》透露與前女友分手的原因，因還想衝事業，無法滿足對方的需求導致情變。王ADEN過去受訪時曾透露，自己個性比較主動，若遇到喜歡的對象會主動出擊，而他自爆曾交往過三任女友，但都是「速食愛情」，最長的一段戀情僅維持11個月就分手。另外，王ADEN坦言以前是屬於外貌協會，但近幾年比較重視對方的內在。王ADEN揭分手主因 認：難滿足對方需求而王ADEN過去在節目《小姐不熙娣》中，被主持人小S問到感情經歷，透露與前女友分手的原因，是因為難滿足對方的需求導致分手，王ADEN說自己還想衝事業，所以能陪伴對方的時間較少，表示：「女生就喜歡待在家看劇，或是吃飯什麼的，但我一坐下來看劇就會覺得很躁，想要出去幹活。」王ADEN翻車後，過往事蹟全被翻出，他去年9月在IG分享過〈雙重人格〉的創作過程，透露自己在片場認識一名很可愛的女生，兩人當天很聊得來，就交換了彼此IG，結果回家後那個女生都沒傳訊息給他，讓他很猶豫自己要不要主動聯繫對方，猶豫到好像生出雙重人格，於是他決定寫歌抒發這種情緒，並且傳訊息約女生見面，想當面唱歌給她聽。而這段創作過程也引發網友評價兩極，不少人認為王ADEN追求的舉動讓人感到不適，直說：「回去沒聊天就是對你沒興趣，然後自我感動寫一首歌給女生，整個就有夠噁。」但也有人替他緩頰，表示行為噁不噁只有當事人才能評斷。