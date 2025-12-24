我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王ADEN（如圖）校唱翻車後慘丟跨年工作。（圖／王ADEN臉書）

▲中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》今錄影，今年節目會有6回合，甚至還有歌中劇。（圖／記者王意馨攝）

歌手王ADEN日前唱校園演唱會時，因不滿女學生衝上台伴舞，直接蹲在地上臭臉不唱，畫面曝光引發網友撻伐，王ADEN台北、宜蘭跨年演出接連被取消。藝人康康今（24）出席中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》錄影，被問到此事直言，進入演藝圈才華雖重要，但情緒管理、抗壓性都要學習。王ADEN翻車事件持續延燒，繼昨日台北市政府觀光傳播局宣布取消他的跨年演出後，宜蘭市跨年也不給唱，表示：「基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。」對此，身為演藝圈前輩的康康，被問到王ADEN爭議，他透露本來也不認識他，說：「進演藝圈才華都有，但情緒管理、抗壓都要學習。」康康認為，王ADEN應該有更好的應變方式，透露自己過去主持尾牙，也會遇到有人喝醉酒搶麥克風的狀況，他說：「就讓他唱嘛，讓我可以休息一下。」即使心裡很不爽，也不宜將情緒表現出來。而王ADEN經過這次的事情，康康也說突然大家都認識他了，許志豪則認為他應該是錯愕的心情比較多。中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》今錄影，白隊由康康攜手李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、陳淑萍、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱，紅隊則有許志豪、陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正。康康透露今天節目會有6回合，甚至還有歌中劇，自己也會加入唱歌表演。