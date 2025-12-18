我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KARA被爆來台北跨年。（圖／翻攝自MAMA官方推特）

一年一度的跨年夜即將到來，各縣市政府紛紛藝人到當地開唱，今年各縣市政府紛紛引入韓團增加晚會收看亮點，台北市政府也預告將有「二代女團」來到台北開唱，有眼尖網友驚喜發現這組來賓就是女團KARA，因為市府意外投放到錯誤的廣告，導致這份驚喜提前被暴雷。一名眼尖網友在Threads發文，「台北市觀傳局是不是不小心暴雷了」，同時附上一片台北市政府所投放的跨年廣告，標題寫著「韓國女團KARA，獨家登場台北跨年晚會」，並透露該廣告連結點進去就是台北市跨年晚會官方網站，引起許多網友討論。事後觀傳局的官方帳號也前來留言，雖沒有明確肯定消息是否為真，不過也沒有否定大家猜測，同時回應明（19）日會正式公佈跨年名單，目前只有提供線索是韓國二代女團，不過現在尚在進行演藝活動的二代女團只有2NE1、KARA，因此答案也是呼之欲出。台北跨年卡司目前尚未完全公布，已公布名單有蔡健雅（台北獨家）、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜；主持人為吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓，將於2025/12/31 19:00－2026/1/1 01:00在台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）一同狂歡度過跨年夜。