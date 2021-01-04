房市／大樓隔音新制上路　不再擔憂受鄰居噪音干擾

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根據新修規定，除非是陽台或樓下沒有住宅，否則應符合三大規範之一。第一，鋼筋混凝土樓板厚度15公分以上，或最大厚度19公分以上的鋼承板式鋼筋混凝土樓板，隔音緩衝材要能降低17分貝；第二，鋼筋混凝土樓板12公分以上，或最大厚度16公分以上的鋼承板式鋼筋混凝土樓板，隔音緩衝材要能降低20分貝以上；第三，其他經官方認定，具有控制在58分貝以下的隔音性能。
建築安全履歷協會理事長戴雲發說明，標準型建築以15公分鋼筋混凝土樓板為大宗，新制要求居室（住宅）上方樓板要做隔音，需降17分貝以上，而若樓上是機房等設施，則必須能降25分貝以上，以符合室內分貝數的標準。
戴雲發強調，相較過去沒有特別針對隔音的規定，要求分戶樓板具備隔音效果是好事。不過，政府檢測通過的各類緩衝材料多達上百種，實際施工時，未必有前例可循，甚至恐因「軟硬不均」而產生磁磚龜裂等問題。舉例來說，國外習慣在軟式隔音層上鋪設輕質木地板，但台灣卻常用厚重的大理石、磁磚，中間還鋪5公分混凝土壓層，「下軟上硬」恐使牆角處在入住半年至1年後有破裂風險。
因此，戴雲發建議，若購買新建案，盡量使用較輕質的地板，或等建築業者經過一段時間嘗試較無問題的建材、工法後，較能降低磁磚破裂風險。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，新制主要針對未來取得建照的預售屋，因法不溯及既往，整體影響應不至於太大。而買方如擔心上下樓層噪音問題，多數仍得透過加裝氣密窗、加裝防噪泡棉等工法解決。