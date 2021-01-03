台灣經濟成長全球最佳！韓國最大報：力抗中國是關鍵

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數據令人驚奇的原因是，國際貨幣基金組織（IMF）原本預估台灣2020年的經濟成長率為0%，但台灣下半年的經濟表現好過預期，2020年10、11月的出口量創下史上最高、次高的新紀錄。若台灣當局預測的GDP成長成真，將會是1991年以來，首次超越中國經濟成長率，同時締造「人口2000萬以上的國家」之中，經濟成長率世界第一的亮眼成績。
國際貨幣基金組織（IMF）針對台灣、韓國2021年的經濟成長率分別為3.2%、2.8%，可見組織更看好台灣的表現。報導指，文在寅政府自2017年上台以來，除了2018年，台灣的GDP成長表現一直優於韓國；政府債務佔GDP比方面，台灣債務比從2017年的34.0%，2020年增加至35.6%，但2021年預期將會下降至29.3%，反映國內穩定的管理，相比之下韓國的債務比從2017年的40.1%，2020年上升至48.4%，五年後預期將會惡化至65%。
《朝鮮日報》指出，相比韓國，台灣因為政府的財務處理能力被國際社會公認為是「模範國家」，明年（2021年）隨著新台幣升值，台灣人均GDP有望突破3萬美元，這對韓國來說是個警訊，也是審視自身問題的好機會。
報導回憶1970年代至80年代，韓國、台灣以及香港、新加坡被稱為「亞洲四小龍」。韓國人均GDP於2003年超越台灣後，兩者的差距不斷擴大，韓國因此把台灣視為「低一等」的國家，然而近年來局面卻出現了反轉，《朝鮮日報》認為台、韓經濟發展的轉捩點是政府對中國態度的不同。
台、韓都是經濟高度依賴中國的國家，兩者的GDP以及對中國總輸出額，分別佔據世界一二名，但面對經濟實力強大的中國，台灣「堂堂」（당당，態度大方）的迎面而上，韓國卻將中國視為高人一等的「上國」。以新冠肺炎（COVID-19）疫情為例，台灣是全世界最早切斷與中國交通往來的地區；而韓國至今卻基於經濟考量，不願全面暫停與中國交通往來。結果顯而易見，台灣至12月30日境內累計797例確診，其中7例死亡；人口為台灣2倍的韓國則是累計5萬9773例確診，其中879例死亡，確診例比台灣多了75倍，死亡案例更是高達126倍之多，可見文在寅政府自豪的「K式防疫」（韓式防疫）徹底失敗。
《朝鮮日報》分析，蔡英文政府2016年上台後，大力推動「脫中國產業政策」，協助台商回台發展，脫離商業環境不定的中國大陸，成為台灣經濟復甦的力量。至2019年8月，至少有102間企業決定撤出中國，擴大投資台灣，包括全世界最大的自行車廠「巨大機械工業股份有限公司」（捷安特）、筆電手機代工廠「仁寶電腦」，以及晶圓半導體代工龍頭台積電，這些企業的投資總額高達5047億元新台幣。
在2020年急劇升溫的美中對抗過程中，選擇與美國加強合作的台灣政府，同意台積電至美國亞利桑那州設廠、電子製造大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）也至威斯康辛州投資，讓台灣的IT產業在地緣政治中獲利，同時在新冠肺炎疫情的特殊需求下獲得2020年中獲得大量訂單，造就史上最好的發展。
台灣努力爭取與中國對等的地位需要勇氣，韓國將中國供為「上國」則嚐盡了苦頭。《朝鮮日報》指出，在台灣內部對抗中國的勇氣是強烈的民意所支撐，因為防疫出色的表現，2020年5月蔡英文的滿意度飆升至74.5%，創下史上新高；2020年5月蔡總統就職日，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內，92個國家的政要致賀蔡總統，過去在國際社會孤獨的台灣，存在感急速飆高。
而文在寅則是在2017年末，至中國訪問4天3夜的行程中備受冷落，僅有2次與中國領導階層一同用餐，其餘6餐都是一個人吃飯，親中的態度甚至沒有改善2016年起因薩德（THAAD）飛彈部署而起的中韓糾紛，中國方面的限韓令一直到今日都尚未完全解除。
《朝鮮日報》警告，今年世界的反中浪潮達到1989年天安門「六四事件」以來的高峰，美國、日本、加拿大、澳洲，以及過去與中國友好的歐盟、印度、東南亞諸國都從「中國幻想」中覺醒，即將上任的拜登（Joe Biden）政府也定調對中國施加更強大的壓力，若文在寅政府繼續沈溺在「中國幻想」中，將會導致韓國經濟進一步惡化、與台灣的差距日益擴大。
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