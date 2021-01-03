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台灣經濟成長全球最佳！韓國最大報：力抗中國是關鍵

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-03 12:15:16

文在寅/蔡英文
▲韓國主流媒體《朝鮮日報》12月31日發表評論，以台灣2020年亮眼的經濟成績反觀韓國過度依賴中國造成的問題。（圖／美聯社／達志影像）
韓國三大報之一的《朝鮮日報》（조선일보）12月31日報導，過去台灣4年逐漸脫離對中國的依賴，並且在2020年優秀的經濟發展成績受到全世界矚目，韓國媒體分析，台灣以堂堂正正對抗的態度面對中國競爭，韓國卻將中國奉為上級國家，兩者對中國不同的態度使經濟發展路線出現分歧，呼籲文在寅政府正視問題，擺脫中國的控制才能使韓國國運昌隆。
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朝鮮日報》報導指，新冠疫情衝擊全球經濟的2020年，人口約2357萬人的台灣經濟成長最為耀眼，根據台灣行政院主計處11月27日的預測數據，2020的經濟成長率（GDP）達2.54%（2021年為3.83%），高於韓國GDP成長率-1.9%，以及中國0.9%的預期。
數據令人驚奇的原因是，國際貨幣基金組織（IMF）原本預估台灣2020年的經濟成長率為0%，但台灣下半年的經濟表現好過預期，2020年10、11月的出口量創下史上最高、次高的新紀錄。若台灣當局預測的GDP成長成真，將會是1991年以來，首次超越中國經濟成長率，同時締造「人口2000萬以上的國家」之中，經濟成長率世界第一的亮眼成績。

▲蔡英文28日晚間出席台北市宜蘭同鄉會會員大會時表示，在主計總處27日所發布的最新經濟預測中指出，台灣今年的經濟成長率上修至2.54%，是一個令人感到興奮的數字。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統11月28日表示，在主計總處27日所發布的經濟預測今年的經濟成長率上修至2.54%，是一個令人感到興奮的數字。（圖／總統府提供）
國際貨幣基金組織（IMF）針對台灣、韓國2021年的經濟成長率分別為3.2%、2.8%，可見組織更看好台灣的表現。報導指，文在寅政府自2017年上台以來，除了2018年，台灣的GDP成長表現一直優於韓國；政府債務佔GDP比方面，台灣債務比從2017年的34.0%，2020年增加至35.6%，但2021年預期將會下降至29.3%，反映國內穩定的管理，相比之下韓國的債務比從2017年的40.1%，2020年上升至48.4%，五年後預期將會惡化至65%。

《朝鮮日報》指出，相比韓國，台灣因為政府的財務處理能力被國際社會公認為是「模範國家」，明年（2021年）隨著新台幣升值，台灣人均GDP有望突破3萬美元，這對韓國來說是個警訊，也是審視自身問題的好機會。

報導回憶1970年代至80年代，韓國、台灣以及香港、新加坡被稱為「亞洲四小龍」。韓國人均GDP於2003年超越台灣後，兩者的差距不斷擴大，韓國因此把台灣視為「低一等」的國家，然而近年來局面卻出現了反轉，《朝鮮日報》認為台、韓經濟發展的轉捩點是政府對中國態度的不同。

▲口罩國家隊「加利科技」爆出涉嫌以陸製非醫用口罩混充。對此，經濟部表示，國家隊只要生產達一定條件，就可無償獲得政府贈送的口罩生產機台。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲台灣政府除了迅速採取防疫措施，口罩實名制等政策確保防疫物資供應，也是備受國際社會肯定。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
台、韓都是經濟高度依賴中國的國家，兩者的GDP以及對中國總輸出額，分別佔據世界一二名，但面對經濟實力強大的中國，台灣「堂堂」（당당，態度大方）的迎面而上，韓國卻將中國視為高人一等的「上國」。以新冠肺炎（COVID-19）疫情為例，台灣是全世界最早切斷與中國交通往來的地區；而韓國至今卻基於經濟考量，不願全面暫停與中國交通往來。結果顯而易見，台灣至12月30日境內累計797例確診，其中7例死亡；人口為台灣2倍的韓國則是累計5萬9773例確診，其中879例死亡，確診例比台灣多了75倍，死亡案例更是高達126倍之多，可見文在寅政府自豪的「K式防疫」（韓式防疫）徹底失敗。

▲韓國近期爆發第三波疫情，當地政府宣佈取消1953年以來每年舉行的普信閣新年敲鐘儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國首爾首都圈近日爆發秋冬疫情，看守所、教會、療養院等設施接連傳出群聚感染，當局目前維持防疫響應2.5級。（圖／美聯社／達志影像）
《朝鮮日報》分析，蔡英文政府2016年上台後，大力推動「脫中國產業政策」，協助台商回台發展，脫離商業環境不定的中國大陸，成為台灣經濟復甦的力量。至2019年8月，至少有102間企業決定撤出中國，擴大投資台灣，包括全世界最大的自行車廠「巨大機械工業股份有限公司」（捷安特）、筆電手機代工廠「仁寶電腦」，以及晶圓半導體代工龍頭台積電，這些企業的投資總額高達5047億元新台幣。

在2020年急劇升溫的美中對抗過程中，選擇與美國加強合作的台灣政府，同意台積電至美國亞利桑那州設廠、電子製造大廠鴻海旗下的富士康（Foxconn）也至威斯康辛州投資，讓台灣的IT產業在地緣政治中獲利，同時在新冠肺炎疫情的特殊需求下獲得2020年中獲得大量訂單，造就史上最好的發展。

▲網友分享自己上了台積電行政的工作，不過正在猶豫是否要去報到。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電日前宣布將至美國亞利桑那投資設廠。（圖／美聯社／達志影像）
台灣努力爭取與中國對等的地位需要勇氣，韓國將中國供為「上國」則嚐盡了苦頭。《朝鮮日報》指出，在台灣內部對抗中國的勇氣是強烈的民意所支撐，因為防疫出色的表現，2020年5月蔡英文的滿意度飆升至74.5%，創下史上新高；2020年5月蔡總統就職日，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內，92個國家的政要致賀蔡總統，過去在國際社會孤獨的台灣，存在感急速飆高。

而文在寅則是在2017年末，至中國訪問4天3夜的行程中備受冷落，僅有2次與中國領導階層一同用餐，其餘6餐都是一個人吃飯，親中的態度甚至沒有改善2016年起因薩德（THAAD）飛彈部署而起的中韓糾紛，中國方面的限韓令一直到今日都尚未完全解除。

《朝鮮日報》警告，今年世界的反中浪潮達到1989年天安門「六四事件」以來的高峰，美國、日本、加拿大、澳洲，以及過去與中國友好的歐盟、印度、東南亞諸國都從「中國幻想」中覺醒，即將上任的拜登（Joe Biden）政府也定調對中國施加更強大的壓力，若文在寅政府繼續沈溺在「中國幻想」中，將會導致韓國經濟進一步惡化、與台灣的差距日益擴大。

▲中國外長王毅（左）與韓國（南韓）總統文在寅2020年11月26日在首爾青瓦台會面前合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外長王毅（左）與韓國（南韓）總統文在寅2020年11月26日在首爾青瓦台會面前合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
▲朝鮮日報12月31日，以台灣2020年的經濟表現，反觀韓國在對中政策上的失誤導致新冠肺炎疫情擴散、經濟成長率下滑。（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
 
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