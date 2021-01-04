Toyota RAV4、Lexus NX 太會賣 和泰連 19 年稱霸台灣車市
2GameSome - 有車賞
2021-01-04 15:55:02
2020 年受惠於國內疫情穩定控制，加上「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，全年總市場登錄數高達 457,435 台，去年比 104%，睽違 15 年再次達到 45 萬台以上的車市規模。和泰汽車代理的 Toyota 及 Lexus 品牌合計登錄 146,194 台，達成歷史銷售的次高紀錄，市場佔有率 32.0%，蟬聯第 19 年台灣車市龍頭寶座。
Toyota 除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，RAV4 登錄 31,870 台以進口車稱霸銷售冠軍，是台灣汽車市場首見進口車紀錄，同時也是史上第一台年販超過 3 萬台的 SUV 車種。RAV4 目前仍呈現供不應求，每月受訂殘皆超過 2,500 台以上持續熱銷。而 Corolla Altis 後全年登錄 29,156 台，位居全年銷售排行第二。最後，全新 Corolla Cross 上市至今連續三個月皆勇奪月度的銷售冠軍，領牌數超過 1.2 萬台，僅以 3 個月實績便進入全年乘用車銷售排行榜第 8 名。 Toyota 除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，RAV4 登錄 31,870 台以進口車稱霸銷售冠軍，是台灣汽車市場首見進口車紀錄，同時也是史上第一台年販超過 3 萬台的 SUV 車種。RAV4 目前仍呈現供不應求，每月受訂殘皆超過 2,500 台以上持續熱銷。而 Corolla Altis 後全年登錄 29,156 台，位居全年銷售排行第二。最後，全新 Corolla Cross 上市至今連續三個月皆勇奪月度的銷售冠軍，領牌數超過 1.2 萬台，僅以 3 個月實績便進入全年乘用車銷售排行榜第 8 名。 Lexus 方面，2020 年登錄達 22,678 台，再度創下歷史新高紀錄，在豪華車 Top10 排名內 Lexus 就包辦了 4 台車，分別為第一名（NX），第四名（UX）、第七名（RX）與第八名（ES），其中 NX 在 2020 年 1 月及 7 月創下單月破千台的驚人成績，以年度累計 9,010 台寫下傲人的豪華車銷售榜上第 1 名紀錄。而跨界休旅 UX 於年初新增 UX200菁英Plus版年度累計達 4,736 台，穩居豪華車銷售榜中第 4 名。另外 RX 進入豪華車銷售榜中第 7 名，年度累計達 3,798 台。此外，豪華房車 ES 也在 2020 年 8 月針對 ES200 與 ES250 進行調整，換上全新引擎與加入 F SPORT 提供選擇，年度累計台數達 3,334 台穩居豪華車銷售榜上第 8 名。
全乘用車銷售TOP 10 :
豪華車銷售TOP 10 :
排名
廠牌
車款
台數
1
TOYOTA
RAV4
31,870
2
TOYOTA
ALTIS
29,156
3
HONDA
CR-V
16,300
4
KICKS
KICKS
15,739
5
FORD
FOCUS
13,945
6
TOYOTA
YARIS
12,219
7
FORD
KUGA
12,091
8
TOYOTA
COROLLA CROSS
12,080
9
TOYOTA
SIENTA
11,472
10
LEXUS
NX
9,010
排名
廠牌
車款
台數
1
LEXUS
NX
9,010
2
BENZ
GLC
8,190
3
BENZ
C系列
5,153
4
LEXUS
UX
4,736
5
BENZ
E系列
4,623
6
TESLA
MODEL 3
4,583
7
LEXUS
RX
3,798
8
LEXUS
ES
3,334
9
BMW
3系列
2,820
10
BENZ
A系列
2,672