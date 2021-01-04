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Toyota RAV4、Lexus NX 太會賣 和泰連 19 年稱霸台灣車市

2GameSome - 有車賞

2021-01-04 15:55:02

Toyota RAV4、Lexus NX 太會賣 和泰連 19 年稱霸台灣車市
▲ Toyota RAV4、Lexus NX 太會賣 和泰連 19 年稱霸台灣車市
2020 年受惠於國內疫情穩定控制，加上「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，全年總市場登錄數高達 457,435 台，去年比 104%，睽違 15 年再次達到 45 萬台以上的車市規模。和泰汽車代理的 Toyota 及 Lexus 品牌合計登錄 146,194 台，達成歷史銷售的次高紀錄，市場佔有率 32.0%，蟬聯第 19 年台灣車市龍頭寶座。
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RAV4 稱霸銷售冠軍。
RAV4 稱霸銷售冠軍。
Toyota 除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，RAV4 登錄 31,870 台以進口車稱霸銷售冠軍，是台灣汽車市場首見進口車紀錄，同時也是史上第一台年販超過 3 萬台的 SUV 車種。RAV4 目前仍呈現供不應求，每月受訂殘皆超過 2,500 台以上持續熱銷。而 Corolla Altis 後全年登錄 29,156 台，位居全年銷售排行第二。最後，全新 Corolla Cross 上市至今連續三個月皆勇奪月度的銷售冠軍，領牌數超過 1.2 萬台，僅以 3 個月實績便進入全年乘用車銷售排行榜第 8 名。
Corolla Cross 新秀崛起。
Corolla Cross 新秀崛起。
Toyota 除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，RAV4 登錄 31,870 台以進口車稱霸銷售冠軍，是台灣汽車市場首見進口車紀錄，同時也是史上第一台年販超過 3 萬台的 SUV 車種。RAV4 目前仍呈現供不應求，每月受訂殘皆超過 2,500 台以上持續熱銷。而 Corolla Altis 後全年登錄 29,156 台，位居全年銷售排行第二。最後，全新 Corolla Cross 上市至今連續三個月皆勇奪月度的銷售冠軍，領牌數超過 1.2 萬台，僅以 3 個月實績便進入全年乘用車銷售排行榜第 8 名。

Lexus 年度掛牌突破 22,600 台，再創歷史新高。
Lexus 年度掛牌突破 22,600 台，再創歷史新高。
Lexus 方面，2020 年登錄達 22,678 台，再度創下歷史新高紀錄，在豪華車 Top10 排名內 Lexus 就包辦了 4 台車，分別為第一名（NX），第四名（UX）、第七名（RX）與第八名（ES），其中 NX 在 2020 年 1 月及 7 月創下單月破千台的驚人成績，以年度累計 9,010 台寫下傲人的豪華車銷售榜上第 1 名紀錄。而跨界休旅 UX 於年初新增 UX200菁英Plus版年度累計達 4,736 台，穩居豪華車銷售榜中第 4 名。另外 RX 進入豪華車銷售榜中第 7 名，年度累計達 3,798 台。此外，豪華房車 ES 也在 2020 年 8 月針對 ES200 與 ES250 進行調整，換上全新引擎與加入 F SPORT 提供選擇，年度累計台數達 3,334 台穩居豪華車銷售榜上第 8 名。

全乘用車銷售TOP 10 :

排名

廠牌

車款

台數

1

TOYOTA

RAV4

31,870

2

TOYOTA

ALTIS

29,156

3

HONDA

CR-V

16,300

4

KICKS

KICKS

15,739

5

FORD

FOCUS

13,945

6

TOYOTA

YARIS

12,219

7

FORD

KUGA

12,091

8

TOYOTA

COROLLA CROSS

12,080

9

TOYOTA

SIENTA

11,472

10

LEXUS

NX

9,010

豪華車銷售TOP 10 :

排名

廠牌

車款

台數

1

LEXUS

NX

9,010

2

BENZ

GLC

8,190

3

BENZ

C系列

5,153

4

LEXUS

UX

4,736

5

BENZ

E系列

4,623

6

TESLA

MODEL 3

4,583

7

LEXUS

RX

3,798

8

LEXUS

ES

3,334

9

BMW

3系列

2,820

10

BENZ

A系列

2,672

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