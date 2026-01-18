我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳言吳佩慈個人總資產突破232億元，身價驚人。（圖／Pace Wu /吳佩慈IG@pace_wu）

吳佩慈和中國富商紀曉波生了4名子女，卻沒有結婚，許多人好奇這對吳佩慈來說是否太沒保障，談話性節目《新聞挖挖哇》也曾聊到相關話題，醫師黃宥嘉就說，吳佩慈是紀曉波的後頭金庫，生一個小孩就給30億元台幣，看似獎勵，其實也是很順地將資產轉移。對於吳佩慈和紀曉波沒結婚的話題，醫師黃宥嘉曾在節目《新聞挖挖哇》中提到，對紀曉波來說，做博弈生意難免有風險，不結婚能很順利的轉移資產，吳佩慈每生一個就給30億元，吳佩慈等於是他很好的後頭金庫，出事的話小孩、媽媽都還是有人養。對於吳佩慈而言，不結婚的好處是，若有天紀曉波翻車，被黑道追債，她也可以說兩人並無婚姻關係，黃宥嘉更說，吳佩慈的炫富都是有理由的，證實東西是別人送的，哪天紀曉波走投無路，或是移情別戀，「她也可以說這些東西是屬於我個人，我的東西，兩個人都很聰明。」