我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈過去訪問中提到感情，表示用灑錢的方式想認識她，只會把她推得更遠。（圖／摘自Donnie Cinkosky YT）

▲吳佩慈（左）與百億男友紀曉波生了4個小孩，至今仍未結婚。（圖／摘自新浪娛樂微博）

吳佩慈和中國富商男友紀曉波自2014年起陸續生下2男2女，至今仍不結婚，她也被酸民戲稱是「萬年未婚妻」。過去她曾經在訪問中提到和一堆非富即貴的對象談戀愛，外界總覺得她享盡一切便宜，其實出門都是各付各的，她也覺得自己委屈。她更語出驚人認為自己「不夠拚」，表示都在不同城市生活，要維持戀愛感覺應要多付出，可惜她想要的東西太多，工作、跟朋友和家人相聚也佔去她的時間。過往吳佩慈的緋聞對象中，「林志玲舊愛」James蘇點忠被媒體報導在上海從事室內設計，另一位她曾經表示是很理想結婚對象的馬來西亞富商Peter Chan，事業有很重要的部分在北京，她都必須要做「空中飛人」，才能跟他們有相處的機會，但那時她在台灣還有演藝工作、要和朋友相處、還要每天跟家人在一起，她忍不住感嘆：「我不能太貪心，一次想要的東西太多。」她也把話講得很明白：「以前不會這麽想，就覺得開心就在一起，一旦我煩了以後，那我們就分手吧。我算談戀愛比較大女人的那種。」提到歷任男友給人「非富即貴」的印象，她直接打槍：「完全沒有這回事，很可笑。」對此她透露曾被朋友騙去跟人見了面，對方第一次碰到她就直接送鑽表，直呼：「而且是很可怕，我立刻退回去，對方非常訝異的說，送給無數女明星東西，我是第一個退他東西的人。但我就覺得很可怕，誰要收陌生人的東西？誰要收啊？」她表明要用「灑錢」這一招認識她，只會把她推得更遠。有趣的是，當時她被問到紀曉波有沒有求婚，裝作沒聽到這問題，還發出「嗶」的聲音，假裝消音。她在同一段訪問中後來坦言自己還沒想過結婚，但很想生小孩，而且那時已經去詢問過凍卵的事宜，笑言：「如果這兩年沒有合適的對象的話，必須做好的事情。」不過她與紀曉波之後生了4個孩子卻沒有結婚，無需凍卵已順利當媽，卻也到現在都未「補票」。