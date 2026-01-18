我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈一直以來的生活都和名牌精品與高價配是密不可分，社交圈接觸的人常非富即貴。（圖／吳佩慈IG）

▲林志玲（如圖）曾經因為分手的男友改和吳佩慈交往，被拿來和她比較。（圖／摘自 IG@chiling.lin)

▲吳佩慈（左）與百億男友紀曉波至今仍未結婚。（圖／新浪娛樂微博）

身價據估計高達232億台幣、過著貴婦生活的吳佩慈，過去就曾戴著要價350萬的鑽石項鍊上《康熙來了》，手上還搭配接近兩百萬的珠寶手環，一路以來都跟名牌精品與高價飾物密不可分。她從小家境就優渥，緋聞對象常非富即貴，曾和林志玲舊愛、設計師James交往，後來與飛機上結識的馬來西亞富商Peter Chan擦出愛的火花，更曾稱對方是理想的結婚對象、一度是她最想嫁的人。吳佩慈為中國富商紀曉波生下2男2女，尚未正式結婚，被戲稱是「萬年未婚妻」，就算紀曉波近年被傳財務危機，他的媽媽崔麗杰又涉嫌違反美國移民法被捕，吳佩慈的富裕生活看似都沒被影響。其實她早在和紀曉波在一起前就有過戴350萬的鑽石項鍊上《康熙來了》的驚人之舉，還稱被告知要穿戴珠寶上節目，以為只有350萬項鍊會不夠，才又戴了快200萬的手環，殊不知其他人的珠寶都遠比她便宜。她的感情歷程也很精彩，她和原名蘇點忠的James交往時，就已經知道對方是林志玲的前男友，James曾與林志玲和拍過廣告，也被傳見過她的家人，最終被她主動分手。之後與吳佩慈在一起，過去媒體卻曾報導，James似乎對於吳佩慈為他隔空嗆聲林志玲、表示不怕被比較，卻不出面回應的態度激起吳佩慈閨密大小S的不滿，加上後來彼此聚少離多，因而分手告終。至於她和馬來西亞富商Peter Chan的結識則有如電影情節，兩人在飛機的商務艙坐隔壁，Peter是保利博納和海蝶兩大唱片公司的海外投資商，身價驚人，幽默談吐讓吳佩慈心動。她真的曾動念頭要嫁給他，還一度表示婚後就要退出演藝圈，後來據稱隱瞞Peter拍攝大尺度戲份，導致對方不滿，感情才畫下句點。沒想到她還是成了豪門貴婦，卻是生了4個小孩依舊沒名分，但富裕的生活已足以讓大多人又妒又羨。