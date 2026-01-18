我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈（如圖）為紀曉波淡出演藝圈，雖然始終未獲得名分，不過外傳身價已飆升到232億。（圖／翻攝吳佩慈IG）

女星吳佩慈與富商男友紀曉波育有4名子女，兩人至今未結婚，多年來常掀起外界討論，更被稱作是「萬年未婚妻」。吳佩慈出道後跨足歌壇、影視、綜藝及主持界，星途備受矚目，不過與紀曉波相戀後，5年內生了4胎，近幾年則過著人母的生活，她曾表示雖然辛苦，「但比起孩子帶給我的快樂，只能說再苦、再累都願意」。吳佩慈2014年替產下紀曉波生下女兒，5年之內懷孕4次的她，曾有網友佩服她已生養3個孩子夠辛苦了，還要忍痛第四次。對此，吳佩慈親自回應：「生孩子的痛和養孩子的累比起來完全可以忽略不記，但再比起孩子帶給我的快樂，只能說再苦、再累都願意。」另外，吳佩慈還分享自己的懷孕「妙招」，自曝備孕兩個月就成功。她表示在備孕期間，只要看到社群網站上出現「接了就懷」的文章，就會點進去沾喜氣，果真順利懷孕。吳佩慈為紀曉波淡出演藝圈，雖然始終未獲得名分，不過身價卻已飆升到232億；據傳吳佩慈備受紀母崔麗傑寵愛，每生一胎身價就會往上升，她分別在2014年、2015年、2017年以及2020年生小孩，身材卻絲毫未走樣。近來，紀曉波爆出欠下百億巨款、準婆婆崔麗杰涉嫌違反美國移民法被捕，吳佩慈的家庭生活再度成為外界關注焦點。