▲兩條水晶巨龍鑲有250萬顆施華洛世奇水晶，長度50公尺，重量達20噸，面對面懸掛在酒店大廳。（圖／你看見星星了嗎微博）

▲傳言吳佩慈個人總資產突破232億元，身價驚人。（圖／Pace Wu /吳佩慈IG@pace_wu）

台灣女星吳佩慈自2014年起陸續幫中國富商紀曉波生下2男2女，兩人至今未正式結婚，被酸民戲稱是「萬年未婚妻」，即便男友近年傳出財務危機，準婆婆崔麗杰又因為涉嫌違反美國移民法被捕，吳佩慈生活看似未受影響，依舊過著富裕貴婦日常。據傳，包括豪宅與現金等資產累積，吳佩慈的身價估計高達約232億元台幣，遠勝台灣前首富張忠謀。回顧過去財力展現，吳佩慈於2017年前後聘請歐洲珠寶工匠，打造兩條價值超過40億的水晶巨龍，贈予紀家準婆婆崔麗杰，並安置在崔氏投資的塞班島七星級酒店「博華皇宮」大廳。這兩條巨龍全身鑲滿施華洛世奇水晶、長達50公尺、重達20噸，常成為遊客拍照打卡的焦點。除此之外，傳出吳佩慈在2016年一次付清4億港幣（約16億元台幣）買下香港西半山豪宅，送給準婆婆崔麗杰。該豪宅據稱設有私人泳池與空中花園，可360度飽覽維多利亞港風景，也被認為是她展現財力的象徵。對於吳佩慈近況與財力傳聞，大部分輿論以八卦視之，也引起網友熱議，有支持者認為她憑自身條件與資源過得精彩，也有批評者質疑其豪奢行徑與未婚育子的生活方式，如今隨著準婆婆被抓與男友財務狀況不明等家庭狀況頻傳，不少人也關注吳佩慈的生活是否會受影響。