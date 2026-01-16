我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈（右）當年秀出尚在施工的自家飯店模型。（圖／吳佩慈微博）

▲如皇宮般的豪華飯店連吳佩慈的女兒也誇讚。（圖／吳佩慈小紅書）

吳佩慈和身價百億男友、大陸富商紀曉波育有2子2女，過盡貴婦生活的她，據傳身價約232億，比台積電創辦人張忠謀還富有。多年前，吳佩慈發文分享當時尚未竣工、造價947億元台幣的自家飯店外觀，富麗堂皇的建築相當氣派，連女兒也誇：「比迪士尼城堡還要漂亮！」等不及要邀請同學來家中作客。2018年6月底，吳佩慈在微博上傳男友在塞班島興建的「博華皇宮」七星級度假飯店照片，照片中，可見這棟以皇宮為發想所建造的飯店，主要以金色、米白色建材點綴，整體視覺金碧輝煌，就如童話故事裡的城堡般夢幻，連吳佩慈也透露：「我女兒一心一意想穿上她最漂亮的公主裝，邀請她同學去她的度假村裡面玩，她說因為比迪士尼的城堡更漂亮！」至於飯店何時會完工？吳佩慈當時表示：「Coming soon！」據陸媒報導，這間「博華皇宮」造價約31億美金（約947億元台幣），幾乎是以真實皇宮比例打造，相當大手筆。然而，誰也沒料到，博華皇宮當年都還沒完工，即傳出因為資金鏈斷裂及營運成本過高，以及涉嫌違法僱用持觀光簽證的大陸勞工，還有疑似向當地官員及其家屬支付幾百萬美元的賄賂，於2020年3月被迫停止營運。據了解，博華皇宮自2019年9月第一期局部開業後，即面臨國際觀光市場波動、疫情衝擊導致旅遊人潮銳減，加上維持高端奢華規格所需的人事、維修與營運支出龐大，長期入不敷出，使財務壓力逐步累積，最終難以持續正常營運，並於2024年申請破產保護，申報負債金額高達1.658億美元（約53億元台幣）。