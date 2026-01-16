我是廣告 請繼續往下閱讀

吳佩慈2014年起為大陸富商紀曉波誕下2子2女，生產力驚人，但小倆口至今未辦結婚登記，被酸民譏是「萬年未婚妻」，如今不僅身價百億男友屢傳財務危機、近況不明，「347億賭后」準婆婆又在美國涉嫌違反移民法被逮捕，只有吳佩慈照樣過著貴婦生活。傳出吳佩慈身價超過232億，比前台灣首富張忠謀還富有，她就曾經送要價40億的水晶巨龍、一次付清16億豪宅討好準婆婆，出手闊綽令人咋舌。據傳吳佩慈2017年前後聘請歐洲珠寶工匠，手工打造兩條價值40多億元台幣的水晶巨龍，送給準婆婆崔麗杰，巨龍裝置藝術品於2019年完工後，懸掛在崔麗杰投資的塞班島7星級酒店「博華皇宮」大廳上。消息指出，這兩條水晶巨龍全身鑲有250萬顆施華洛世奇水晶，長度50公尺，重量達20噸，掛在酒店大廳相當氣派、豪奢，堪稱鎮殿之寶，也是吳佩慈雄厚財力的象徵，不少遊客都曾經以此為景點拍照打卡。除此之外，傳出崔麗杰位在香港西半山所住的豪宅也是吳佩慈所贈送，吳佩慈2016年一次付清4億港幣（約16億元台幣）買下該幢宅邸50、51樓，豪宅設有私人游泳池、空中花園，還可360度觀賞維多利亞港夜景。